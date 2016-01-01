İnce Telli Saçlar İçin İdeal Saç Modelleri
Kim istemez ki şampuan reklamlarındaki gibi gür ve dolgun saçlara sahip olmak? Fakat maalesef herkes o kadar şanslı olamıyor...
İnce telli saçlara sahip olanlar, hacimli saçlara sahip kişilere özenirken; saçlarını şekillendirme aşamasında da zaman zaman sorun yaşayabiliyor. Peki, doğru bir saç modeli seçimiyle ince telli saçları olduğundan daha hacimli göstermek mümkün müdür? Sorunun cevabı yazımızda...
Asimetrik Bob
Son zamanlarda ünlü isimlerin de tercih ettiği, öne doğru uzayan bob kesim saç modeli, ince telli saçlara sahip olanlar için en ideal saç kesimlerinden birisidir. Önlere doğru uzayan bir kesim ile saçlarınız olduğundan daha dolgun gözükecektir.
Hacimli Kâkül
Yoğun bir şekilde kesilmiş kâkül, saçlarınızın olduğundan daha dolgun gözükmesini sağlayacaktır. Dolgun kâküllerin gelişigüzel havası ise sezonun doğallık modasına birebir uymaktadır.
Pixie
Ünlü Hollywood yıldızı Halle Berry ile hafızalarımızda yer edinmiş olan Pixie model saç kesimi, ince telli saçların da güçlü gözükeceğinin canlı kanıtıdır. Özellikle ünlü yıldızın yaptığı gibi pixie model kesilmiş saçlarınızı spreyleyerek kullandığınızda, saçlarınızın ne kadar hacimli ve güçlü durduğuna siz de inanamayacaksınız.
Ombreli Lob
Son dönemlerde oldukça ilgi gören lob modeli, ince telli saçlara sahip olanlar için de biçilmiş kaftandır. Lob modelinde kestirdiğiniz saçlarınızın uç kısımlarının rengini açtırarak kullandığınızda, saçlarınız hem daha tarz hem de daha dolgun gözükecektir.
İnce telli saçlara sahip olanlar, hacimli saçlara sahip kişilere özenirken; saçlarını şekillendirme aşamasında da zaman zaman sorun yaşayabiliyor. Peki, doğru bir saç modeli seçimiyle ince telli saçları olduğundan daha hacimli göstermek mümkün müdür? Sorunun cevabı yazımızda...
Omuzlarda Katlı Kesim
İnce teli saçlara sahip olanlar için saçlarını olduğundan daha hacimli gösteren modellerden birisi omuz boyu kesimlerdir. Omuz boyunda kesilen saçlar, katlı bir kesimle hareketlendirilerek saçın olduğundan daha dolgun ve hacimli gözükmesi sağlanabilir.
Asimetrik Bob
Son zamanlarda ünlü isimlerin de tercih ettiği, öne doğru uzayan bob kesim saç modeli, ince telli saçlara sahip olanlar için en ideal saç kesimlerinden birisidir. Önlere doğru uzayan bir kesim ile saçlarınız olduğundan daha dolgun gözükecektir.
Hacimli Kâkül
Yoğun bir şekilde kesilmiş kâkül, saçlarınızın olduğundan daha dolgun gözükmesini sağlayacaktır. Dolgun kâküllerin gelişigüzel havası ise sezonun doğallık modasına birebir uymaktadır.
Pixie
Ünlü Hollywood yıldızı Halle Berry ile hafızalarımızda yer edinmiş olan Pixie model saç kesimi, ince telli saçların da güçlü gözükeceğinin canlı kanıtıdır. Özellikle ünlü yıldızın yaptığı gibi pixie model kesilmiş saçlarınızı spreyleyerek kullandığınızda, saçlarınızın ne kadar hacimli ve güçlü durduğuna siz de inanamayacaksınız.
Ombreli Lob
Son dönemlerde oldukça ilgi gören lob modeli, ince telli saçlara sahip olanlar için de biçilmiş kaftandır. Lob modelinde kestirdiğiniz saçlarınızın uç kısımlarının rengini açtırarak kullandığınızda, saçlarınız hem daha tarz hem de daha dolgun gözükecektir.