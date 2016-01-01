İnce Telli Saçlar İçin İdeal Saç Modelleri

İnce telli saçlara sahip olanlar, hacimli saçlara sahip kişilere özenirken; saçlarını şekillendirme aşamasında da zaman zaman sorun yaşayabiliyor. Peki, doğru bir saç modeli seçimiyle ince telli saçları olduğundan daha hacimli göstermek mümkün müdür? Sorunun cevabı yazımızda...



Omuzlarda Katlı Kesim

İnce teli saçlara sahip olanlar için saçlarını olduğundan daha hacimli gösteren modellerden birisi omuz boyu kesimlerdir. Omuz boyunda kesilen saçlar, katlı bir kesimle hareketlendirilerek saçın olduğundan daha dolgun ve hacimli gözükmesi sağlanabilir.



Son zamanlarda ünlü isimlerin de tercih ettiği, öne doğru uzayan bob kesim saç modeli, ince telli saçlara sahip olanlar için en ideal saç kesimlerinden birisidir. Önlere doğru uzayan bir kesim ile saçlarınız olduğundan daha dolgun gözükecektir.Yoğun bir şekilde kesilmiş kâkül, saçlarınızın olduğundan daha dolgun gözükmesini sağlayacaktır. Dolgun kâküllerin gelişigüzel havası ise sezonun doğallık modasına birebir uymaktadır.Ünlü Hollywood yıldızı Halle Berry ile hafızalarımızda yer edinmiş olan Pixie model saç kesimi, ince telli saçların da güçlü gözükeceğinin canlı kanıtıdır. Özellikle ünlü yıldızın yaptığı gibi pixie model kesilmiş saçlarınızı spreyleyerek kullandığınızda, saçlarınızın ne kadar hacimli ve güçlü durduğuna siz de inanamayacaksınız.Son dönemlerde oldukça ilgi gören lob modeli, ince telli saçlara sahip olanlar için de biçilmiş kaftandır. Lob modelinde kestirdiğiniz saçlarınızın uç kısımlarının rengini açtırarak kullandığınızda, saçlarınız hem daha tarz hem de daha dolgun gözükecektir.