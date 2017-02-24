Instagram'a Yeni Bir Güncelleme Daha!

Instagram’a gelen son özellik ile kullanıcılar artık peş peşe 10’a kadar fotoğraflar ekleyip galerisini oluşturabilecek. Bilindiği gibi normalde kullanıcılar arka arkaya benzer etkinlikler veya benzer pozlar paylaştığı zaman takipçi listesi tarafından yadırganıyordu. İnsanların bu durumdan sıkılması da bu özellik sayesinde son buluyor.



Güncellemeyle birlikte galeri oluşturma sadece fotoğraflar için değil videolar için de geçerli olacak. Bunun için kullanıcıların 'Galeri' kısmında karşılarına çıkacak olan 'Birden Fazla Seç' seçeneğini kullanmaları gerekiyor.

Takipçiler bu galerileri, paylaşılan toplu fotoğraflar/videolar arasında sağa/sola kaydırarak gezebiliyor.

Böylece Instagram üzerinden fayda sağlayıcı paylaşımlar yapmak ya da bir hikâye anlatmak önemli ölçüde kolaylaşıyor.



Özellik çoğu kullanıcıya şimdiden ulaşmış durumda. Size gelmediyse de merak etmeyin, çok yakında tüm işletim sistemleri ve telefonlarda bu güncellemeyi bulabileceksiniz…



