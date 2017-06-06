Instagram'da Yeni Dönem
Sosyal medya denilince artık akla gelen ilk uygulamalardan Instagram, yepyeni bir özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.
Uygulamaya bir süre önce gelen canlı yayın özelliği ile insanlar bulundukları yerden canlı bağlanarak yayın yapabiliyorlardı. Fakat bu yayınlar daha sonra kaçıranlar tarafından tekrar izlenemiyordu. Yeni özellikle artık bu yayınlar kaydedilip yeniden takipçilerle paylaşılabilecek. Bu kayıtlar da storylerde olduğu gibi 24 saat boyunca izlenebilecek.
Uygulamaya bir süre önce gelen canlı yayın özelliği ile insanlar bulundukları yerden canlı bağlanarak yayın yapabiliyorlardı. Fakat bu yayınlar daha sonra kaçıranlar tarafından tekrar izlenemiyordu. Yeni özellikle artık bu yayınlar kaydedilip yeniden takipçilerle paylaşılabilecek. Bu kayıtlar da storylerde olduğu gibi 24 saat boyunca izlenebilecek.
Kaydedilen bir canlı yayını tekrar izlediğinizde, o yayın sırasında yazılan yorumları da tekrar okuyabilecek ve video içinde 15 saniye ileri gidip gelebileceksiniz.
Benzer Haberler
iOS 11’de Bizi Neler Bekliyor?Geçtiğimiz günlerde Apple, WWDC 2017 etkinliği bünyesinde iPhon..
Snapchat'e Yeni ÖzelliklerSon dönemlerde Instagram’ın çok benzer story özelliği ile eski ..
Ramazan Yaklaşıyor, Vücudunuz Hazır Mı?Bol bol su için, vücudunuzu oruç tutmaya hazırlayın...
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.