Instagram'da Yeni Dönem  

Uygulamaya bir süre önce gelen canlı yayın özelliği ile insanlar bulundukları yerden canlı bağlanarak yayın yapabiliyorlardı. Fakat bu yayınlar daha sonra kaçıranlar tarafından tekrar izlenemiyordu. Yeni özellikle artık bu yayınlar kaydedilip yeniden takipçilerle paylaşılabilecek. Bu kayıtlar da storylerde olduğu gibi 24 saat boyunca izlenebilecek.



Kaydedilen bir canlı yayını tekrar izlediğinizde, o yayın sırasında yazılan yorumları da tekrar okuyabilecek ve video içinde 15 saniye ileri gidip gelebileceksiniz.

