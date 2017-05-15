iOS 11’de Bizi Neler Bekliyor?



iOS geliştiricileri için beta olarak kullanıma açılmış olan bu yeniliğin, Eylül’de yeni iPhone modelinin tanıtımı ile birlikte yayınlanması bekleniyor.



HÜCRESEL VERİYE KISAYOL AYARI



Apple’ın en çok duyduğu şikâyetlerin başında, hücresel veri kısayolu olmaması geliyordu. Yeni güncelleme ile Apple, hem kontrol merkezinin tasarımını değiştirdi hem de 'hücresel veri' kısayolunu kontrol merkezine ekledi.



SIRI’YE YENİ DİLLER



Apple'ın akıllı asistanı Siri de yeni güncellemeden nasibini aldı. Artık Siri İngilizce'den Çince'ye, Fransızca'ya, Almanca'ya, İtalyanca'ya ve İspanyolca'ya da çeviri yapabilecek. Bunun dışında eklenecek daha fazla dil arasında Türkçe’nin olup olmayacağı ise belirsiz!



APPLE MAPS HER YERDE



iOS 11 ile birlikte yenilenen Apple Maps artık kapalı mekanlardaki haritaları da algılıyor. Üstelik AVM gibi alanlarda hangi mağazanın nerede olduğuna dair bilgi de veriyor. Bu özellikler, büyük ve kapalı mekanların kat planlarının Apple Maps'e uyarlanmasıyla çalışıyor.



APP STORE'UN TASARIMI DEĞİŞTİ



Apple uygulama marketi App Store da yeniliklerden payına düşeni aldı. Bazen kullanıcıların istedikleri uygulamayı bulmakta zorluk çekmesi ve güncel uygulamaları yeterince takip etme olanağının olmaması son buluyor. Tasarımı da değişen App Store'da aynı zamanda 'Bugün' isimli, en yeni ve hoşunuza gidebilecek uygulamaların detaylı bir açıklamaları bulunduğu özel bir bölüm olacak.

