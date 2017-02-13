İş Sanat'ta Bu Hafta



FATMA TURGUT & DEMİR DEMİRKAN ROCK’TAN AKUSTİĞE YEPYENİ BİR YOLCULUK



Alternatif rock müziğinin başarılı kadın vokallerinden Fatma Turgut, Model grubundan ayrıldıktan sonraki solo kariyerinin ilk single’ı İlk baharda Kıyamet’in prodüktörlüğünü de üstlenen besteci ve müzisyen Demir Demirkan ile akustik bir konser vermek üzere İş Sanat’a konuk oluyor. Dokunaklı sesi ve içten yorumuyla son dönemin dikkat çeken solistleri arasında yer alan Fatma Turgut, yorumculuk, şarkı yazarlığı ve gitaristliğin yanı sıra prodüktörlük, film müziği ve orkestral kompozisyon dallarında da Türkiye’nin en önemli müzik adamlarından biri olan Demir Demirkan ile siyah beyaz tuşların başına geçecek ve en sevilen şarkılarını seslendirecek. 21 Şubat 2017 Salı akşamı saat 20.30’da gerçekleşecek bu akustik rock konseri sakın kaçırmayın!



Bilet Fiyatları:

1. Kademe: 50 TL 2.Kademe: 40 TL 3.Kademe: 35 TL İndirimli: 30 TL Öğrenci: 20 TL



GAMZE ERENGÖNÜL keman

YİĞİT KARATAŞ keman



İş Sanat’ın Millî Reasürans’ta düzenlediği Parlayan Yıldızlar konser serisinin şubat ayındaki konukları genç ve yetenekli keman sanatçıları Gamze Erengönül ve Yiğit Karataş olacak. Solistlik kariyerine 11 yaşında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde çalarak başlayan Gamze Erengönül, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı 2012 yılında okul birincisi olarak bitirdi. 2010 yılında 4. Ulusal Gülden Turalı Keman Yarışması’nda Türkiye birinciliğine layık görülen Yiğit Karataş ise eğitimine Manhattan School of Music’te devam ediyor. Erengönül’ün Elgar, Vitali, Manav, Chopin ve Wieniawski, Karataş’ın ise Franck, Bach ve Saint-Saens’in eserlerinden oluşan özel hazırladıkları repertuvar ile dinleyicilerine enstrüman hakimiyetlerini sergileyecekleri konser 27 Şubat 2017, Pazartesi akşamı saat 20.30’da gerçekleşecek.



Konser ücretsizdir. Rezervasyon; 0 212 316 10 83 numaralı telefondan veya [email protected] adresinden yapılabilir.



