İş Sanat’ta Ocak Ayı

Viyana Gecesi…

2017 yılına özel hazırladıkları programla sahne alacak Avustralyalı soprano Corinne Cowling ve İskoç tenor Nicky Spence’in seslendireceği birbirinden eğlenceli vals ve polkalara, görkemli balo kostümleriyle Johann Strauss dansçıları da eşlik edecek. 40 seneden fazla bir süredir en sevilen şarkılar ve neşe dolu danslarla seyircilerine coşkulu anlar yaşatan bu muhteşem topluluğun Viyana gecesi, 5 Ocak Perşembe İş Sanat’ta olacak.



Opera Dünyasının İki Yıldızı İş Sanat’ta!

Opera dünyasının zirvesindeki iki yorumcu, Alaska doğumlu mezzo-soprano Vivica Genaux ve Alman koloratur soprano Simone Kermes, barok ve klasik dönem eserlerine getirdikleri eşsiz yorumla dikkatleri üzerine çeken Capella Gabetta eşliğinde muhteşem bir barok düellosu sergilemek üzere İş Sanat’a geliyor. Güçlü seslerinin yanı sıra şova dönüştürdükleri performanslarıyla da göz dolduracak gecenin programı, 18. yüzyılda yaşanan gerçek bir barok çekişmesinden esinlenilerek oluşturuldu. Bu çok özel şovu kaçırmak istemeyenler, 12 Ocak Perşembe akşamını şimdiden not alsın!



Nazım Hikmet’ten Şiirler...

10 yıldan fazla bir süredir büyük ilgiyle takip edilen dinleti serisinin en güzide şairlerinden Nâzım Hikmet’in dizeleri, bir kez daha izleyicilerle buluşuyor. Nâzım Hikmet’in zor koşullarda yazdığı “Memleketimden İnsan Manzaraları’’ eserinden seçilmiş şiirleri Atilla Birkiye derledi, Mehmet Birkiye ise sahneye uyarladı. Yepyeni bir türün başlangıcı sayılabilecek “Memleketimden İnsan Manzaraları”ndan dizelerle bu topraklarda yaşayan insanların her türlü hikâyelerine tanıklık edeceğiniz dinleti, 16 Ocak Pazartesi akşamı sizlerle...



Rock Tarihine Yolculuk

İlk defa 2 yıl önce yapılan Rock Antolojisi konserinin ikincisi, projenin mimarı piyanist ve besteci Tuluğ Tırpan’ın düzenlemeleri ile tekrar gerçekleşiyor. REDD grubunun solisti Doğan Duru, şarkıcı Pamela Spence, tiyatro oyuncuları Mert Fırat ve Serhat Kılıç ile Türk pop-rock müziğinin efsane ismi Seyyal Taner’in sesini buluşturacak projenin süpriz ismi ise usta müzisyen Özkan Uğur olacak. 70’lerden günümüze kadar Türkiye’de rock müziğin gelişimine tanıklık edenler için nostaljik bir yolculuk vadeden gece, 17 Ocak Salı sizlerle.



Ebru Cündübeyoğlu Anlatımıyla Müzikli Masallar

Oyuncu ve yönetmen Yıldıray Şahinler’in yönettiği “Çocuklar İçin Müzikli Masallar’’ın bu ayki konuk anlatıcısı, oyuncu Ebru Cündübeyoğlu.



Çocuklarınız Andersen’in ülke ülke, şehir şehir dolaşıp derlediği masalların peşinde; danslar ve şarkıların yanı sıra rengârenk ışıklar, çeşitli maskeler ve sürprizlerle bilinmeyen diyarlara doğru macera dolu bir yolculuğa çıkacak.



Kibritçi Kız ve diğer dünya masallarından da sevilen örneklerin yepyeni uyarlamalarla sahneleneceği, hem çocuğunuz hem de sizin için eğlenceli bir gün vadeden bu neşeli oyunu kaçırmak istemeyenler 22 Ocak Pazar gününü şimdiden not etmeli.



Yepyeni Bir Oyun: Fantastik Hikâyeler Makinesi

Çocuklara sahne sanatlarını ve müziği sevdirmeyi kendisine misyon edinen İş Sanat, yepyeni bir çocuk oyunu ile karşımıza. Fantastik Hikâyeler Makinesi’nin prömiyeri, 29 Ocak Pazar günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek. Can Yılmaz’ın yazdığı oyun, Ömer’in büyükbabasının hediyesi ile zamanda yolculuğa çıkmasını ve tarihteki bazı icatlara tanıklık etmesini konu alıyor.



Ocak Ayının Parlayan Yıldızları: Elif Atamer ve Ezgi Su Apaydın

İş Sanat tarafından Millî Reasürans’ta düzenlenen Parlayan Yıldızlar serisinin bu ayki konukları genç sanatçılar Elif Atamer (perküsyon) ve Ezgi Su Apaydın (keman) olacak. İkili, gece için özel hazırladıkları repertuvar ile dinleyicilere yeteneklerini sunacak. Konser 30 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek...