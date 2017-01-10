İş Sanat’tan Fantastik Hikâyeler Makinesi

Can Yılmaz’ın yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği oyunda karakterleri ise Ata Berk Mutlu, Tuba Ünsal, İbrahim Selim, Sercan Badur, Yeliz Kuvancı ve Hayal Köseoğlu canlandırıyor.



Çocuklara uçağın mucidi Wright Kardeşler’den Hezârfen Ahmet Çelebi’ye, sinemanın mucidi Lumiere kardeşlerden taş devrine uzanan uçsuz bucaksız bir zamanda oldukça farklı bir yolculuğa çıkaracak oyunun meraklı afacan kahramanı Ömer’i, hem yetenekli hem minik oyuncu Ata Berk Mutlu canlandıracak.



Müzik eşliğinde geçecek bu neşeli oyunda Ömer, büyükbabasının hediyesi ile zamanda yolculuğa çıkacak; tarihte yer edinen bazı buluşlara hem tanıklık hem de müdahale edecek.



Oyun, hem bir şeyler öğretecek hem de çocuklara kahkaha dolu bir zaman yaşatacak...



Çocuğunuzun bu unutamayacağı deneyim için 29 Ocak Pazar günü saat 15:00’i kaçırmayın!

