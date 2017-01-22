Işık Dolu Bir Sergi:  “Gündüz, Işık, Gece’’



Tasarım odaklı markalar ile bu alanlardaki öncü mimar, tasarımcı ve sanatçıları bir araya getiren sergi; Türkiye’de salt ışık alanında düzenlenmesi bakımından bir ilk olma özelliği taşıyor. Küratörlüğünü Ulrike Brandi’nin üstlendiği “Gündüz, Işık, Gece”, davetli katılımcılar tarafından özel olarak tasarlanarak üretilen ve aydınlatma odaklı özgün işlerden, çeşitli yerleştirmeler ve ışık nesnelerinden oluşuyor.



Küratörün çeşitli saatlerde ve hava şartlarındaki ışıklar ile bambaşka duygulara büründürüp İstanbul’un atmosferinden esinlenerek oluşturduğu kavramsal çerçeve kapsamında, katılımcılar “doğal ışık” kavramına yoğunlaşan işleri gözlemleyebilecek. 9 farklı yerleştirme ile izleyicilerin “doğal ışığı” yeniden düşünüp yorumlamalarına olanak sağlanacak.



Brandi, sergiyi ve kapsamını şöyle özetliyor: “Doğanın ışığı bizim günlerimize, gecemize yani tüm hayatımıza öncülük eder. Bizi sağlıklı ve mutlu kılar, çevremizi deneyimlememizi sağlar. Farklı atmosferler algılamamıza sebep olur. O halde tasarladığımız yapay ışık alanlarında neden gün ışığından daha çok şey öğrenmeyelim? Doğal ışığı taklit etmekten değil, ondan ilham almanın peşinde olalım.” diyor.



19 Ekim’de açılmış olan sergiyi, 22 Ocak 2017’ye kadar ziyaret edebilirsiniz!



