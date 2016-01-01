Işıltı Sokakta!

Vitrinlerdeki parıltının cazibesine dayanamayıp satın aldığınız simli ve parıltılı parçalar, şık bir gece ya da özel bir kutlama için kıyafet dolaplarının en arka köşelerinde saklanırken, işte size parıltılı ve simli kıyafetlerinizi günlük kombinlerde de değerlendirme önerileri…



Bu yazıyı okuduktan sonra siz de parıltılı ve simli parçalarınızı bir an önce giyip sokak modasında farkınızı ortaya koymak için can atacaksınız. Öyleyse onları hemen kıyafet dolaplarınızdan çıkarın ve gündüz ışıltısını üzerinizde taşıyın.fazla sevmeyenlerden ama sezonun trendinden de uzak kalmak istemeyenler için çözüm oldukça basit: Simli çoraplar. İster kalem eteğinizin altına ince simli bir siyah çorap giyerek şık bir görüntü yakalayabilir, isterseniz de kısa paça jean pantolon içerisinden görünen parıltılı çoraplar ile farklı ve iddialı bir görüntü oluşturabilirsiniz.Gece dışarı çıkarken tercih edilen pullu bluzlar, yeni sezonda jean pantolonlar ya da kaşe kabanlar ile kombinlenerek günlük şıklıkta yerini alıyor. Bu kombinin altına spor bir ayakkabı tercih ettiğinizde, farkınız tarzınız olacaktır, bizden söylemesi...İşte sim ve parıltı trendini gündüz kombinlerine uyarlamanın en pratik yolu: Ayakkabılar. Simli ayakkabılar ile hem iddialı hem de oldukça tarz bir görüntü elde edebilirsiniz. Özellikle spor ayakkabı ya da kalın topuklu modellere şans vermeniz günlük rahatlığınıza da uygun olacaktır.