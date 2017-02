İşin Uzmanına Sorduk: Organik Gıdalarla İlgili Eksik Ya Da Yanlış Bildiklerimiz...

Bir civcivin organik beslenmesi kaçıncı günde başlar, organik tavuk kümeslerinin önünde kaç dönüm dolaşım alanı vardır, makarnanın, sucuğun organiği olur mu? İşte yanıtları...



Organik tarım nedir?



Endüstriyelleşen ve dolayısıyla ucuzlaşırken sağlıktan ödün veren üretim anlayışına karşı organik tarım; insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde hiçbir kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir.



Organik gıda nedir?

Organik gıda, GDO’suz, hormonsuz, zirai gübre kullanmaksızın, ilaçsız ve her şeyden önemlisi katkı maddesiz gıda anlamına gelmektedir.



Organik tavuk nasıl üretilir?

Bir tavuğun organik olması için yumurtadan çıktıktan sonra 1. günden itibaren organik tarım yönetmeliğine uygun şekilde beslenmeye ve bu yönetmeliğe uygun çiftliklerde büyümeye başlaması gerekmektedir.



Organik tarım arazileri nasıl sertifikalandırılır?

Organik gıda üretilecek tarlanın organik sertifikası alması için en az 2 yıl hiç bir tarım ilacı ve kimyasal maddeye maruz bırakılmamış olması gerekiyor. 2 yılın sonunda yapılacak toprak analizleri ile teyit alınmaktadır. Organik beslenme, tarım ilacı kalıntıları, hava ve su kirliliği gibi çevresel toksinlerle karşılaşmamızı önemli ölçüde engellemiş oluyor. Organik ürünlerin bu kriterler göz önünde bulundurarak diğer üretim şekillerinden ayrı tutulması gerekiyor. Kontrollü açık alanda gezen, istediği zaman yem yiyen, yapay hiç bir ışığa maruz kalmadığı gibi dolaşım alanlarında serbestçe gezen organik hayvanlar, sertifikalı topraklarda gözetim altında üretilmektedir. Organik çiftlikler, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından sertifikalandırılmıştır ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.



Organik çiftliklerde hayvan refahı nasıl sağlanır?

Organik üretim toplum refahını korur, hayvan refahını ön planda tutar. Hiçbir sınırlayıcı ekipman, yapay ışık kullanılmaz. Doğanın sunduğu tüm serbestlik ve sağlık organik üretimin temelini oluşturur. Konvansiyonel üretimde 25.000-30.000 adet tavuğun konulabileceği kümeslere organik üretimde sadece 4.800 adet tavuk konmaktadır. Organik tavuklar, minimum 81, ortalama 90 günde kesime gitmektedir.



Kümes önü dolaşım alanı kaç dönümdür?

Organik tavuklar hem kümeslerinde hem de kümes önlerinde kendilerine ayrılmış kontrollü alanlarda serbest bir şekilde dolaşırlar. Organik tavuk başına minimum 4 m2 olacak şekilde her kümes önünde 20 dönüm organik dolaşım alanı vardır



Makarna, pirinç, bakliyat, sucuk, sosis…Her türlü gıdanın organiği olur mu?

Makarnanın, pirincin, sucuğun organiği olur mu diye düşünebilirsiniz. Uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından sertifikalandırılan ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlenen, tesisin, toprağın ve yemin organik sertifikalı olduğu tüm üretim süreçleri her türlü üründe organik üretimi mümkün kılar. Gıda gibi önemli bir alanda üretim yaparken önemli olan insan sağlığını ve hayvan refahını ön planda tutmaktır. Organik anlayış, tüm dünyada doğa ve hayvan dostu üretim anlayışıyla her geçen gün hızla yayılmakta ve sürdürülebilir tarım için büyük önem taşımaktadır.



Organik şarküteri ürünleri neden kahverengi olur?

İçinde koruyucu hiçbir madde bulunmayan şarküteri ürünlerinde, sadece baharat ve tuzla koruma yapılmaktadır. Bu ürünlerde bağlayıcı dediğimiz ve şarküteri ürünlerine kırmızı rengi veren nitrit veya fosfat tuzları kullanılmaz. Bu nedenle katkısız, organik ürünlerin çiğ rengi haşlanmış ete benzer ve kahverengidir. Piştikten sonra normal sosis, sucuk rengine döner.



Organik veya köy yumurtası “kahverengi” olur bilgisi yanlıştır. Neden?: Yumurta hangi cins tavuktan elde ediliyorsa o renk yumurta verir. Beyaz veya kahverengi olarak ayrılan tavuk cinsleri hangi yöntemle üretilirse üretilsin kendi cinsine göre yumurta verir. Örneğin; beyaz tavuk organik beslenirse yumurtası da beyaz olur.



Yumurtanın sarısına bakıp kanmayın: Organik ya da köy yumurtasının sarısı, koyu sarı olur bilgisi yanlıştır. Bu yaygın yanlış inanıştan dolayı üreticiler birincisi kimyasal ikincisi bitkisel yolla yumurta sarılarını koyulaştırmak için tavuk yumurtalarına müdahale etmektedirler. Burada renk koyulaştırıcı kimyasal veya bitkisel maddeler tavukların yediği yeme karıştırılmaktadır. Yumurtanın sarısına bakıp kanmayın.