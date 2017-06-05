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İştahınızı Kontrol Altına Alabilirsiniz

İştahınızı Kontrol Altına Alabilirsiniz

Doğal iştah kesiciler ile iştahınızı dengelemeye ne dersiniz? İşte yemek yeme arzunuzu en aza indirgeyecek doğal iştah kesiciler…

Acı biber
Acı biberin iştah kesici etkisi en bilinen özelliklerinden birisidir. Özellikle yemeğe başlamadan önce içilen acı bir çorba hem iştahınızı keser hem de yağ yakımını kolaylaştırır.

Elma sirkesi
Elma sirkesi formuna dikkat edenlerin başvurduğu en gizli formüllerden birisidir. Hem iştahınızı kesen hem de ara sıra gelen tatlı krizini azaltan elma sirkesi, beyin iştahını kontrol eden bir etkiye de sahiptir.

Badem
İştah artışının ve özellikle tatlı krizlerinin ardında yatan eksiklikler genelde vitamin ve mineral eksiklikleridir. Badem ile içerisinde bulunan zengin magnezyum, E vitamini, lif ve antioksidanlar sayesinde açlık kontrol altına alınabilir.

Su
Eğer canınız bir şey yemek isterse ve tatlı kriziniz geldiyse su içmeyi deneyebilirsiniz. Çünkü ihtiyacınız olan şey su olabilir. Yapılan araştırmalarda insanların susuzluğu açlıkla karıştırdıkları ortaya çıkmıştır.
 


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