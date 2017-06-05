İştahınızı Kontrol Altına Alabilirsiniz

Acı biber

Acı biberin iştah kesici etkisi en bilinen özelliklerinden birisidir. Özellikle yemeğe başlamadan önce içilen acı bir çorba hem iştahınızı keser hem de yağ yakımını kolaylaştırır.



Elma sirkesi

Elma sirkesi formuna dikkat edenlerin başvurduğu en gizli formüllerden birisidir. Hem iştahınızı kesen hem de ara sıra gelen tatlı krizini azaltan elma sirkesi, beyin iştahını kontrol eden bir etkiye de sahiptir.



Badem

İştah artışının ve özellikle tatlı krizlerinin ardında yatan eksiklikler genelde vitamin ve mineral eksiklikleridir. Badem ile içerisinde bulunan zengin magnezyum, E vitamini, lif ve antioksidanlar sayesinde açlık kontrol altına alınabilir.



Su

Eğer canınız bir şey yemek isterse ve tatlı kriziniz geldiyse su içmeyi deneyebilirsiniz. Çünkü ihtiyacınız olan şey su olabilir. Yapılan araştırmalarda insanların susuzluğu açlıkla karıştırdıkları ortaya çıkmıştır.

