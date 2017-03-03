Istanbul Art Week İçin Kültür Ve Turizm Bakanlığı'ndan Uluslararası Tanıtım Katkısı

Tanıtım projesi kapsamında, bu yıl 12-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Istanbul Art Week bünyesinde düzenlenecek sanat etkinliklerinin ortak programları yer alacak.

İstanbul’un uluslararası sanat ve kültür merkezi olarak konumunu güçlendirmek ve Türkiye’nin yurtdışında tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, bu yıl 12 – 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Istanbul Art Week” projesinin uluslararası tanıtım planının uygulanması ve bütçesinin karşılanması T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek olan Istanbul Art Week’in tanıtım projesinde, 15. Istanbul Bienali, 12. Contemporary Istanbul, Sabancı Müzesi, Istanbul Modern Müzesi, Pera Müzesi, Borusan Contemporary, Elgiz Müzesi, Salt, Arter ve henüz çalışmaları devam etmekte olan sanat galerinin ortak programları yer alacak. Bu ortak tanıtım hareketi kapsamında, Contemporary Istanbul fuarının 12’nci edisyonu bu yıl 13-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Istanbul Art Week için bu yıl Mart ayından itibaren hedef ülke ve destinasyonlarda, kültür-sanat, seyahat, ekonomi yayınları, günlük gazeteler, ilerleyen tarihlerde ise çeşitli TV kanalları ve sosyal medya kanalları aracılığı ile proje kapsamındaki kurumların ve etkinliklerin tanıtım çalışmaları başlatılacak.

15. İstanbul Bienali, 12. Contemporary İstanbul ile beraber İstanbul’un sanat müzelerinin ve kültür merkezlerinin hali hazırdaki etkinliklerini yurt dışına duyurmak amacıyla Istanbul Art Week adıyla değerlendirilmesi İKSV Yönetimi ile birlikte benimsenmiştir. Bu tanıtım programının her yıl tekrarlanarak büyütülmesi ve küresel düzeyde bir kültür-sanat ve turizm hareketi olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir.