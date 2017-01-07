İstanbul Modern Mart 2017

KOLEKSİYON SERGİSİ: SANATÇI VE ZAMANI



İstanbul Modern’in koleksiyon sergisi “Sanatçı ve Zamanı”, Türkiye’nin mihenktaşı düşünür ve edebiyatçılarından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında” sözlerini de bir çıkış noktası olarak belirliyor. Tanpınar’ın görüşleri etrafında farklı coğrafyalardan sanatçıların geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki hesaplaşmalarına dair bir görünürlük sunuyor. Sergi, Tanpınar’ın tüm çalışmalarına merkez oluşturan zaman kavramı üzerinden sanatçıların zamanlararası varoluş serüvenlerine dair bir yol haritası sunuyor. Aynı zamanda farklı zamanları hayal edebildiğimiz bir çağda, Tanpınar’ın görüşlerinin kuşatıcı zenginliğini de hatırlatmak istiyor. Müze koleksiyonundan 109 sanatçının 193 çalışmasına yer veren sergi, sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin zamanı arasında kurulan bağa ve hesaplaşmaya dair bir düşünce alanı öneriyor ve geçmişten geleceğe farklı zamanları, belirli ortak temalar çerçevesinde bir araya getiriyor.



LİMAN

28 Ocak– 4 Haziran 2017



İstanbul Limanı olarak bilinen Salıpazarı liman sahasında, modern bir müze binasına dönüştürülmüş bir antrepoda faaliyetlerini sürdüren İstanbul Modern’in yeni sergisi, liman konusunu farklı boyutlarıyla işliyor. Coğrafi bir konum olmanın ötesinde, toplumsal ve ekonomik bir etkileşim alanı olarak liman bölgelerini görsel sanatlardaki yansımalarıyla araştıran sergi, “liman” kavramının sembolik ve metaforik açılımlarına da yer veriyor. İstanbul kentinin deniz ve limanlarla ilişkisini vurgulayan “LİMAN”, 19. yüzyıldan günümüze Türkiye sanatında deniz kenarında ve liman çevrelerinde gelişen kültürel ve toplumsal hayatı mercek altına alıyor. Türkiye’de denizcilik kültürü, toplumsal tarih ve görsel sanatlar alanında küratöryel bir araştırmayla hazırlanan sergi kapsamında bir zaman çizelgesi de sunuluyor. Theodosius (Yenikapı) Limanı’na dair arkeolojik çalışmalardan günümüze İstanbul kentinin tarihini limanlar üzerinden özetleyen zaman çizelgesi, kentin deniz ve limanla olan ilişkisine dair belli başlı dönüşüm ve kırılmalara işaret ediyor.



Sanatçılar: Nevin Aladağ, Meriç Algün Ringborg, Hüseyin B. Alptekin, Avni Arbaş, Volkan Aslan, Turgut Atalay, Antonio Cosentino, Darzanà (Feride Çiçekoğlu, Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar), Hasan Deniz, Cevat Dereli, Abidin Dino, Burhan Doğançay, Feyhaman Duran, Mıgırdiç Givanian, Ara Güler, Nedim Günsür, Nuri İyem, Özer Kabaş, Borga Kantürk, Gülsün Karamustafa, Volkan Kızıltunç, Muhsin Kut, Mıgırdiç Melkon, Yasemin Özcan, Serkan Özkaya, Sébah & Joaillier, Arslan Sükan, Hüsnü Tengüz, Cemal Tollu, Selim Turan, Ömer Uluç, xurban_collective (Güven İncirlioğlu, Hakan Topal), Mümtaz Yener, Fausto Zonaro

Sergi Küratörleri: Çelenk Bafra, Levent Çalıkoğlu

Asistan Küratörler: Aslı Can, Senem R. Kantarcı





ROGER BALLEN: RETROSPEKTİF

28 Aralık 2016 – 4 Haziran 2017



İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, çalışmalarında insan, hayvan ve nesneleri gerçekle kurgunun arasında sıkışmış, mantığın hakimiyetini yitirdiği bir dünyada tasvir eden Roger Ballen’ı konuk ediyor. Amerika doğumlu, Güney Afrikalı Ballen’ın “kendini tanımlama” yöntemi olarak gördüğü siyah beyaz fotoğraflarına ve bir de yerleştirmesine ev sahipliği yapan sergi, sanatçının 1980’lerden itibaren yaptığı üretimlerin izleğini sürmeyi hedefliyor.

Küratör: Demet Yıldız





T Ü RKİYE SİNEMASINDA USTALAR: L Ü TF İ AKAD

18 Mayıs 2016 – 4 Haziran 2017

İstanbul Modern, Türkiye sinemasına odaklanarak arşiv özelliği taşıyan sergiler düzenlemeyi sürdürüyor. Sinemamızın 100. yılında gerçekleştirdiği “Yüzyıllık Aşk: Türkiye’de Sinema ve Seyirci İlişkisi” başlıklı araştırma sergisiyle bir ilke imza atan İstanbul Modern, şimdi de sinemamızın kurucu yönetmenlerine odaklandığı bir sergi sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleşen “Türkiye Sinemasında Ustalar” projesinin ilk konuğu usta yönetmen Lütfi Akad oluyor. Sergi, Türkiye sinema tarihine adını “ustasız usta” olarak yazdırarak kendisinden sonra gelen yönetmenlere de geliştirdiği sinema diliyle öncülük eden Lütfi Akad’ın sinemasına ışık tutarken, yönetmenin filmografisinden bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış set fotoğrafları, film kareleri, orijinal senaryolar ve afişler gibi 100 parçalık arşiv malzemesini bir araya getiriyor.



Danışman: Burçak Evren

Küratör: Müge Turan



LİMAN Sergi Etkinlikleri



Sanatçı Konuşması: xurban_collective

Güven İncirlioğlu ve Hakan Topal’ın “denizaşırı” çabalarıyla kurulan xurban_collective, 2000’li yıllarda hem web üzerinde hem de sergi mekânlarında çeşitli alanlardan uzman, sanatçı ve kültür üreticilerinin işbirliğiyle araştırma temelli sanat projeleri, yerleştirmeler, kuramsal tartışmalar ve yayınlar hayata geçirdi. Bugün biri İzmir’de diğeri New York’ta bireysel çalışmalara yönelen sanatçılar, İstanbul Modern’in davetiyle xurban_collective bünyesinde farklı dönemlerde üretip sergiledikleri çalışmalardan bir seçkiyi “LİMAN” sergisi için bir araya getirerek çok parçalı bir yerleştirme olarak sunuyor.



İncirlioğlu ve Topal’ın konuşması, sıklıkla bir liman kenti olarak İstanbul’a ve diğer limanlarla ilişkisine, küresel deniz ticaret ağlarına, karasularına, göç yollarına ve bunların etrafındaki sosyo-politik sorunsallara, xurban_collective’in araştırma projelerine ve sanat pratiklerine odaklanıyor.



Konuşma: Güven İncirlioğlu – Hakan Topal

Tarih: 14 Mart 2017, Salı 18.30

Yer: İstanbul Modern Sinema





İSTANBUL MODERN EĞİTİM PROGRAMLARI



Okul Programları

Müze Çantam

Liman Sergisi Eğitim Programı

BASF Kids Lab (23 – 26 Mart)

Kütüphane Dedektifleri (28 – 31 Mart)

Yetişkinlere Yönelik Eğitim Programları

Sizin Perşembeniz Sanatçı Atölyeleri / Mustafa Horasan (16 Mart)

Atölye Modern / 7 Mart’ta başlıyor.

Dünya Kadınlar Günü Kadınlara Özel Eğitim Programı (8 Mart)

Haftasonu Çocuklara Yönelik Programlar