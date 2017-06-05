İstanbul Modern’den Çocuklara Özel Atölyeler

Programa göre 7-12 yaş arası çocuklara, 3 Temmuz – 25 Ağustos dönemi boyunca sanat odaklı çalışmalar sunulacak. Atölyeler hafta içi her gün 10:00-12:00 ve 13:00-16:00 saatleri arasında yapılacak.



SABAH ATÖLYELERiNDE NELER VAR?

Müze uzmanları eşliğinde hafta içi her gün sabah saatlerinde gerçekleşecek olan atölyelerde; resimden heykele, tasarımdan maket yapımına kadar birçok farklı alan olacak.

Resimler ve Kostümler Atölyesi, Geleceğin Mimarları, Pixilation Kısa Film Atölyesi, Çamurdan Heykeller, Akımlar ve Resimler; sabah atölyelerine dahil olan çalışmalardan…



SANATÇI ATÖLYELERİNDE ÇOCUKLARI NELER BEKLİYOR?

İstanbul Modern Sanatçı atölyeleri hafta içi 13:00-16:00 saatleri arasında 3 saat sürüyor. Sinan Demirtaş İle Sanat Atölyeleri’nde; Oyuncak Atölyesi, Mekanik Heykeller, Malzemenin Doğası, Baskının Mucizesi ve Kolajın Doğası çalışmaları yapılacak.



Yasemin Özcan Ile Sanat Atölyeleri’nde ise Tabaktaki Hikayeler, Çukurlar Tepeler, Takı Tasarım Atölyesi, Fantastik Tasarımlar ve Uzanmışım Sahile isimle atölye çalışmaları düzenlenecek.



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