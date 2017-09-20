İstanbul Modern’den Yarıyıl Sanat Atölyeleri

7-12 yaş arasındaki çocuklar, program dâhilinde sabah müze uzmanlarıyla birlikte sanatı yorumlamaya yönelik çalışmalarına veya öğleden sonra sanatçıların eşliğinde sanat projeleri üretmeye odaklanan atölyelere katılabiliyor.



Sabah 10:00-12:00 saatleri arasında pazartesi günleri Resimler ve Kostümler, salı günleri Geleceğin Mimarları, çarşamba günleri Mikroskoptan Resimler, perşembe günleri Çamurdan Heykeller, cuma günleri ise Duvar Ressamları adlı atölye çalışmaları minik misafirlerini bekliyor.



Öğleden sonra 13:00-16:00 saatleri arasında ise Sanatçı atölyelerinde çağdaş sanatçı İsmet Değirmenci ile bir araya gelen çocuklar; boyadan kağıda, şişe kapaklarından karton kutulara pek çok malzeme ile boyama ve boyutlandırma teknikleri ile sanat projeleri yapıyor.



Etkinlikler ile ilgili detaylı bilgiyi 0212 334 73 52’den ya da istanbulmodern.org’dan edinebilirsiniz.

