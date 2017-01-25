İstanbul Modern’den Yeni Sergi; Liman

Coğrafi bir konum olmanın dışında, toplumsal ve ekonomik bir alan sağlayan liman bölgelerini, görsel sanatlara yansımalarıyla ele alan sergi; “liman” kavramının hem sembolik hem metaforik anlamlarına da yer veriyor.

İstanbul’un deniz ve limanlarla ilişkisinin altını çizen “Liman”, 19. yüzyıldan günümüze kadar olan sanatımızdaki, deniz kenarında ve liman etrafında gelişen kültürel ve toplumsal hayata dokunuyor.

Hem ülkedeki denizcilik kültürü, toplumsal tarih hem de görsel sanatlar alanında küratöryel bir çalışmayla hazırlanan sergi kapsamında, bir de zaman çizelgesi sunuluyor.

Serginin kataloğunda ise küratörlerin serginin kavramsal çerçevesini anlatan yazıların yannda; sergideki sanatçılar ve yapıtlarla ilgili metinler, alıntılar ve fotoğraflar da bulunuyor. Zaman çizelgesine danışmanlık yapan Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Güvenç’in modernleşme döneminde İstanbul limanlarının değişimini incelediği makalesi de Türkçe-İngilizce sergi kataloğunda bulunuyor.

Küratörlüğünü Çelenk Bafra ve Levent Çalıkoğlu’nun yaptığı Liman, 4 Haziran 2017’ye kadar ziyaret edilebilecek…