İstanbul Modern’le Sanat Dolu Bir Sömestr

Atölye programlarına göre çocuklar sabah saatlerinde müze uzmanlarıyla sanatı yorumlayacak, öğleden sonra da ressam İsmet Değirmenci ile birlikte çalışma fırsatı yakalayacak. 23 Ocak – 3 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan atölyelerde çocuklar, hayal güçlerinin sınırlarını zorlayarak yeteneklerini geliştirecek.



Velilere not olarak belirtmekte fayda var; bu atölyelere günlük veya haftalık kayıt yaptırmak da mümkün.



İstanbul Modern’de sabah atölyeleri, 10.00 – 12.00 saatleri arasında hafta içi her gün 2 saat boyunca uygulanıyor.Bu atölyede çocuklar renklerle, lekelerle ve farklı sanat malzemeleriyle çalışarak hayal güçlerinin sınırlarını zorlayacak. Atölye boyunca sanat tarihinde yer etmiş usta ressamların çalışmalarından örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek, resimlerde tarif edilen dönemleri ve kostümleri değerlendirecekler. Ardından da önce prova mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlayacak, sonra da bu kostümü giyen bir figür için resim çalışması yaparak atölye çalışmasını tamamlayacaklar.23 - 30 Ocak 2017 )Çocuklar, bu atölyede onlar için özel hazırlanmış geometrik biçimleri bir araya getirip boyayarak oyun alanlarıyla dolu bir kent oluşturuyorlar. Böylelikle çocuklarda kent kavramını geliştirmek ve çevre bilincini güçlendirmek hedefleniyor. ( 24 Ocak - 31 Ocak 2017)Bilimin araştırma teknikleri ile plastik sanatları buluşturan program, çocukların sık rastladıkları soğan kabuğu, kum, yaprak gibi malzemelerin mikroskop ile nasıl göründüklerinin incelenmesine olanak sağlıyor. Ardından da çocuklar gördükleri görüntülerden yola çıkarak bunların resimlerini su bazlı boyalar kullanarak yapıyorlar. Atölye, müzenin “Sanatçı ve Zamanı” adlı koleksiyon sergisinin gezilmesi ile son buluyor.25 Ocak - 01 Şubat 2017)Bu atölyede çocuklar İstanbul Modern’in “Sanatçı ve Zamanı” koleksiyon sergisinde yer alan bazı otoportre çalışmalarında olduğu gibi kendi hikâyelerinden yola çıkıyor. Fiziki özelliklerinin ötesinde kendi ruh dünyalarına bakan çocuklar, kendilerini anlatabilmenin ötesinde daha birçok yöntemle karşılaşıyor. Alışkanlıklarını, korkularını, kendilerine dair ne varsa çamura form vererek somutlaştırıyorlar. (26 Ocak - 02 Şubat 2017)Fransa’daki ilk duvar resimlerinden Avustralya yerlileri Aborjinlerin yaptığı resimlere, Mısır hiyerogliflerinden İtalyan ressamların duvar resimlerine uzanan geniş bir yelpazede konuya eğilen program, çocukları bir anlatı da içeren duvar resimleri yapmaya davet ediyor. Çocuklar önce bir sunumla örnekleri inceliyor, sonra da kendi hikayelerini oluşturacak imgeleri hayal etmeleri ile devam ediyor. Daha sonra duvar üzerinde kendileri için ayrılmış bölümlere hikayelerini boyalarla aktararak programı tamamlıyorlar. ( 27 Ocak - 03 Şubat 2017 )İstanbul Modern’de sanatçı atölyeleri, 13:00 – 16:00 saatlerinde, hafta içi her gün 3 saat boyunca uygulanıyor.Bu atölyede çocuklar, ağaçları sadece görüntüleriyle değil; yaprakları, gövdeleri, tohumları hatta üzerlerindeki kurt izleriyle beraber tanıyor. Çocuklar için özel olarak hazırlanan keşif masasında ağaçları tanıyan çocuklar, farklı ağaçlara ait dokuları kullanarak sanatçının eşliğinde mono baskılar üretiyor; yaprakları, ağaç kabuklarını boyuyor, izlerini çıkarıyor ve soyut resimler oluşturuyorlar. ( 23 Ocak - 30 Ocak 2017 )Atölyede çocuklar hayvan dostlarını konu alan büyük resimler hazırlıyor ve sevdikleri hayvanların fiziksel özelliklerini tanımlıyor. Sanatçının yönlendirmesi ile üretilen bu resim çalışmaları da, çocuklara farklı bakış açıları ile ifadeler üretmenin ve derinlikli resimler yaparak figürlerinde vurgulamak istedikleri unsurları ön plana çıkarmanın yöntemlerini sunuyor. ( 24 Ocak - 31 Ocak 2017 )Bu programla çocuklar denizi, yosunları, balıkları, gemileri hatta dalgaları hayal ediyor. Özel olarak toplanmış olan deniz taşlarının üzerlerine sanatçının aktaracağı teknik bilgiler ışığında resimler yapıyor ve her bir resimledikleri taşı bir araya getirerek, tıpkı bir yapboz gibi hayal güçlerini tetikleyen bir oyuncak üretiyorlar. ( 25 Ocak - 01 Şubat 2017 )Program adını sanatçının 2013 yılında açtığı, doğayı konu alan aynı isimli sergisinden alıyor. Böylelikle çocukları, sanat tarihinde farklı dönemleri temsil eden bazı manzara resimleri üzerine düşünmeye davet ediyor. Atölye uygulamasına başlayan çocuklar, ardından suluboya tekniklerini tanıyor ve manzaralarını sulu boya kullanarak üretip, kendi bakış açılarını yani “kayıp manzaralarını” buluyorlar. ( 26 Ocak - 02 Şubat 2017 )Doğa dostu tasarım fikirlerinin üretildiği bu programda çocuklar, sanatçının yönlendirmesi ile gazete, pet şişe, paket kağıtları gibi atık malzemelerle üç boyutlu modeller üretiyor. ( 27 Ocak - 03 Şubat 2017 )