İstanbul Tiyatro Festivali’nden Son Haberler

21. İstanbul Tiyatro Festivali 2017, bu sene Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluklarında 13-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Festivalin artık her yıl yapılacak olması hakkında İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz, “Her yıla tekrar dönebilmenin umudunu hep içimizde taşıdık. Ancak İstanbul gibi bir kentte özellikle de prodüksiyon açısından maliyeti yüksek bir festivali her yıla döndürmek çok da kolay bir adım değildi. Buna ek olarak hem İstanbul’da açılan yeni sahneler, her yıl artan prodüksiyonlar, perde açan toplulukların coşkusuna tanık olmak; buna benzer bir üretim yükselişini yurt dışında da gözlemlemek, bizi hep festivalin her yıl nasıl yapılabileceğini düşünmeye itti. Aslında bir anlamda var olan festivalin program ve süresini ikiye böldük, bu formül hem festivali her yıl yapmamıza olanak sağlayacaktı hem de bu kentin içinde yeşeren ‘yaratıcı enerji’ye ayak uyduracaktık. Festival izleyicimizi daha fazla bekletmemek için 21.’sini 2017 Kasım ayında düzenleyeceğimiz festival artık her yıl Kasım ayında izleyiciyle buluşacak. Belli dönemlerde değişim her zaman için iyidir. Değişim dönüşümü ve ilerlemeyi de beraberinde getirir.” dedi.

OYUNLAR, SÖYLEŞİ VE ATÖLYELER…

Tam 28 yıldır yerli-yabancı tiyatro ve dans topluluklarından örnekler sunan İstanbul Tiyatro Festivali’nde bu sene yurt dışından 4, Türkiye’den ise 10 gösteri bulunacak. Ayrı ayrı mekânlarda sahnelenecek oyunların yanı sıra festival boyunca alanında usta ve uzman isimlerle ücretsiz söyleşiler ve atölyeler de olacak.

Unutmadan, 21. İstanbul Tiyatro Festivali’ne dair ayrıntılı bütün program Eylül ayında açıklanacak.