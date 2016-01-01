“İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali”  Başlıyor!

Toplam 1690 filmin başvuru yaptığı festivalde; kurmaca, belgesel, canlandırma vb. birçok kategori bulunuyor. Kişisel başvuruların yanında Fransa UNIFRANCE, Polonya Krakow Film Foundation, Almanya Goethe Institut, İtalya Roma Film Festival, İspanya Instıtuto Cervantes gibi film merkezleri tarafından da seçilen kısa filmler festival programında yer alıyor. 14 Aralık itibariyle başlayan festival, 21 Aralık’a kadar devam edecek.



Çoğu dünyanın en önemli festivallerinden ödül almış kısa filmlerin, değişik gün ve saatlerde ücretsiz olarak gösterimi de yapılacak. Gösterimler; Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi sinema salonlarında Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle buluşacak.



Toplamda 174 filmin seyirci ile buluşacağı festivalde ülkemizden 54 film yer alırken, uluslararası filmlerin sayısı ise 120 oldu. Her kategoride en iyi filmi seçecek olan seçici kurulda ise Armağan Lale, (Yapımcı), Ayhan Ergürsel (Kurgu Yönetmeni), Gizem Erdem (Oyuncu), Kaan Karsan (Sinema Yazarı) ve Nihan Belgin (Yönetmen) bulunuyor.



Festivalin kapanış ve Ulusal Yarışma Ödül Töreni 21 Aralık Çarşamba günü, saat 18.00’da Fransız Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilecek.



Festival ile ilgili ayrıntılı bilgiyi istanbulfilmfestival.com’dan alabilirsiniz.

