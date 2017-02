İstanbul, Yeni Bir Festivale Kavuşuyor!

Caz çatısı altında; blues, elektronik, etnik, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin heyecan verici renklerini de içerecek şekilde kurgulanan Zorlu PSM Caz Festivali; bünyesindeki yan etkinliklerin çeşitliliğiyle 3-12 Mayıs tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilecek.



Zorlu PSM’nin tüm sahnelerinin, 10 gün boyunca aktif olacağı festival programında; Grammy ödüllü piyanist Michel Camilo ile İspanyol flamenko virtüözü Tomatito aynı sahneyi paylaşacak. İskandinav cazının yaratıcısı Norveçli saksafoncu Jan Garbarek, farklı coğrafyaların enstrümanlarına kendi yorumunu taşıyan Alman sanatçı Stephan Micus da festival kapsamında sahne alacak. Yaşayan caz efsanesi Chick Corea, piyano, perküsyon, gitar, çello ve bas gitar gibi pek çok enstrümanda usta rock, soul ve blues sanatçısı Beth Hart da festivalde cazseverlerle buluşacak. Yerli sahnenin başarılı isimleri Önder Focan & Şallıel Bros, Redd, Gaye Su Akyol, Esra Kayıkçı ve daha birçok isim de festivalde yerini alacak.



Zorlu PSM Caz Festivali; müzik performansları haricinde; konsept partilere, değerli konukların katılımıyla gerçekleştirilecek panellere, farklı konseptlerin işleneceği workshop’lara ev sahipliği yapacak. Geniş yelpazesiyle plak pazarı, açık havada ücretsiz etkinlikleri, film ve belgesel gösterimleri İstanbul’da kültür-sanat hayatında yepyeni bir geleneğin başlangıcını yapacak.



Michel Camilo & Tomatito // 3 Mayıs, Çarşamba // ZORLU PSM ANA TİYATRO

Caz, Latin ve klasik müziğin Grammy ödüllü piyanisti Michel Camilo; İspanyol flamenko virtüözü Tomatito’yla 2000 yılında Spain albümüyle başlayan müzikal birlikteliğini, Zorlu PSM sahnesine taşıyor. Spain albümüyle, ilk kez düzenlenen Latin Grammy Ödülleri’nden En İyi Latin Caz Albümü ödülünü alan iki usta, 2006 yılında yayınlanan Spain Again albümüyle birlikteliğini kaldığı yerden devam ettirdi. Zorlu PSM Caz Festivali’nde buluşacak caz, latin ve flamenko müziğinin iki usta ismi performanslarıyla cazseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.



Gaye Su Akyol // 3 Mayıs, Çarşamba // ZORLU PSM STUDIO

Gaye Su Akyol’un türler arası zaman yolculuğuna çıkaran performansı, Zorlu PSM Caz Festivali’nde yerini alıyor. Kasım ayında yayınladığı ikinci albümü Hologram İmparatorluğu’ndan Wire, The Guardian ve Rolling Stone gibi mecralarda övgüyle bahsedilen ve “İstanbul’un yeni sesi” olarak atfedilen Gaye Su Akyol, ilk albümü Develerle Yaşıyorum’daki başarısını devam ettirdi. Türk sanat müziğini modernize edip post-Türk sanat müziği kalıbına hayat vermesi, bunu yaparken de rock ve arabesk elementlerini şarkılarına eklemesiyle tanınan ve geçtiğimiz yıl Roskilde Festivali’nde sahne alan Akyol, festivalin öne çıkan yerli isimlerinden biri oluyor.



Esra Kayıkçı // 4 Mayıs, Perşembe // ZORLU PSM STUDIO

İlk solo albümü “Bozgun Hatıra” ile pop, rock, swing tonları arasında dinamik geçişlere sahip bir tını yaratan Esra Kayıkçı, Caz Festivali kapsamında STUDIO’ya konuk oluyor. Sanatçı, caz çatısı altında kurguladığı renkli altyapısıyla dinleyicilere müzikal bir yolculuk vaad ediyor.



Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu // 5 Mayıs, Cuma // ZORLU PSM ANA TİYATRO

İskandinav cazının babası olarak tanımlanan Norveçli saksafoncu Jan Garbarek, cazın yanı sıra new age ve dünya müziğine de göz kırpan tarzıyla Zorlu PSM Caz Festivali seyircisiyle buluşuyor. 1960'ların sonlarında İskandinav ülkelerinde yaşayan Amerikalı caz müzisyeni George Russell'ın albümlerinde yer alarak başladığı müzik kariyerinde, Chick Corea ve Don Cherry gibi isimlerle çalışma imkanı bulan müzisyen; Trilok Gurtu, Zakir Hussain, Hariprasad Chaurasia ve Ustad Fateh Ali Khan gibi dünyanın farklı yerlerinden müzisyenlerle ortak projeler gerçekleştirmesiyle tanınıyor.



Anadolu’nun Kayıp Şarkıları “Canlı” // 7 Mayıs, Pazar // ZORLU PSM ANA TİYATRO

2009’da gösterime giren, Türkiye'de ve dünyada yoğun ilgiyle izlenen belgesel film Anadolu'nun Kayıp Şarkıları’nın müzikleri canlı performansla yeniden sahneye taşınıyor. Belgeselde yer alan Anadolu mirası müziklerin batı müziğiyle harmanlanacağı, canlı performans eşliğinde dev perdeye yansıtılacak Anadolu’nun Kayıp Şarkıları, Türkiye'nin önemli müzisyenlerini aynı sahnede bir araya getiriyor. Orkestra üyelerinin arasında projenin düzenlemelerini de üstlenen Alp Ersönmez ve Serhat Ersöz ile birlikte İzzet Kızıl, Sarp Maden, Mert Önal, Hasan Gözetlik, Ali Yılmaz, Göksun Çavdar ve filmin yapımcısı- yönetmeni Nezih Ünen bulunuyor.



Stephan Micus // 10 Mayıs, Çarşamba // ZORLU PSM DRAMA SAHNESİ

Çoğunlukla kendi oluşturduğu özgün bir dille albümlerine hayat veren, çağdaş klasik müzik ve dünya müziğinin en saygın isimlerinden biri olan Alman multi-enstrümantalist sanatçı Stephan Micus, kendi deneysel kimliğinde harmanlanmış tarzıyla Zorlu PSM Caz Festivali’ne konuk oluyor. 1976’dan günümüze kadar imza attığı 23 albümde enstrümanların tamamını kendi çalan Mircus, müziğini ve bu müziklerin ait olduğu coğrafyaların enstrümanlarını bilinen formlarından çok farklı şekillerde ele almasıyla fark yaratıyor.



Beth Hart // 10 Mayıs, Çarşamba // ZORLU PSM ANA TİYATRO

Los Angeles’taki kulüplerdeki performanslarıyla müzik kariyerinin ilk adımlarını atan ABD’li caz, soul ve blues sanatçısı; müzisyen ve şarkı yazarı Beth Hart güçlü canlı performansıyla festival programında Zorlu PSM Ana Tiyatro Sahnesi’nde yerini alıyor. Piyano, gitar, çello, bas gitar ve perküsyondaki ustalığıyla aynı zamanda bir multi-enstrümantalist olarak bilenen Hart, Deep Purple’a back yapan tek ses, Jeff Beck’le de defalarca turneye çıkan isim olarak müzik dünyasında biliniyor. 2014 yılında En iyi Kadın Blues sanatçısı olarak Grammy’ye de aday gösterilen Hart’ın, “Love, Janis” isimli off-Broadway müzikalinde başrol deneyimi de var.



Önder Focan & Şallıel Bros “Funkbook” // 11 Mayıs, Perşembe// ZORLU PSM STUDIO

Gitarist Önder Focan ve Şallıel Bros olarak tanınan saksofoncu kardeşler Anıl & Batuhan Şallıel; "Funkbook" isimli projeleriyle Önder Focan’ın bestelerinden oluşan funky bir repertuarla festival kapsamında Zorlu PSM STUDIO sahnesine geliyor. Nardis Jazz Club’ta doğan “Funkbook”, Önder Focan'ın keyifli - melodik besteleri çerçevesinde müzisyenlerin icra ettikleri etkili doğaçlamaları caz referanslı genç müziği temsil ediyor.



Chick Corea Trio with Brian Blade & Eddie Gomez // 12 Mayıs, Cuma // ZORLU PSM ANA TİYATRO

Günümüz caz standartlarını belirleyen isimlerden biri olan, ABD’li efsanevi caz-füzyon piyanisti ve besteci Chick Corea, ABD’li caz davulcusu Brian Blade ve Porto Rikolu caz kontrbasçısı Eddie Gómez’le beraber İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. Şimdiden unutulmazlar arasında yerini ayırmış Chick Corea ile Brian Blade ve Eddie Gómez‘in sahnedeki yerlerini alacağı gecede efsaneler birlikte ağırlanıyor.



Redd // 11 Mayıs, Perşembe // ZORLU PSM DRAMA SAHNESİ



Türk pop/ rock müziğinin günümüzdeki en başarılı temsilcilerinden ve 1996’dan günümüze 6 stüdyo albümü ve Çağan Irmak’ın yazıp yönetiiği Prensesin Uykusu’nun soundtrack’i ile müzik sahnemizin en aktif isimlerinden biri olan Redd; ilk kez gerçekleştirilecek Zorlu PSM Caz Festivali’nde yerli sanatçılar arasında yerini alıyor.