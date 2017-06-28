İstanbul’dan Amman’a Uzanan Bir Sergi

Sergi, İstanbul Modern’in Kısa Süreli Sergiler Alanı’nda bulunuyor. Türkiye’de soyut sanatın ilk temsilcilerinden Fahrelnissa Zeid’in eserlerinin geniş bir şekilde ele alındığı sergi; 30 Temmuz’a kadar gezilebiliyor. Sergide Zeid’in Türkiye’de sanata başladığı 1940’lı yıllardan Amman, Ürdün’e gittiği 1970’li yıllara kadar uzun bir sürede yapmış olduğu çalışmalar bulunuyor.

Sanayi-i Nefise’nin ilk kadın mezunlarından olan sanatçı, Paris’te devam ettiği resim eğitimini tekrar İstanbul’da tamamlamış. İlk kişisel sergisini 1944’te İstanbul’daki evinde açan sanatçı; daha sonra kısa süre de olsa yaşadığı Paris, Londra, New York, Brüksel ve daha birçok şehirlerde sergilerine devam etmiş. 1991 yılında Amman’da vefat eden Fahrelnissa Zeid, sanatında çoğunlukla portre ve psikolojik soyut çalışmalarıyla biliniyor.