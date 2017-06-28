  1. Anasayfa
  2. İstanbul’dan Amman’a Uzanan Bir Sergi
İstanbul’dan Amman’a Uzanan Bir Sergi

İstanbul’dan Amman’a Uzanan Bir Sergi

Ülkede sanat denilince akla gelen ilk isim olan İstanbul Modern, Temmuz sonunda kadar gezilebilecek harika bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor.

Sergi, İstanbul Modern’in Kısa Süreli Sergiler Alanı’nda bulunuyor. Türkiye’de soyut sanatın ilk temsilcilerinden Fahrelnissa Zeid’in eserlerinin geniş bir şekilde ele alındığı sergi; 30 Temmuz’a kadar gezilebiliyor. Sergide Zeid’in Türkiye’de sanata başladığı 1940’lı yıllardan Amman, Ürdün’e gittiği 1970’li yıllara kadar uzun bir sürede yapmış olduğu çalışmalar bulunuyor.

Sanayi-i Nefise’nin ilk kadın mezunlarından olan sanatçı, Paris’te devam ettiği resim eğitimini tekrar İstanbul’da tamamlamış. İlk kişisel sergisini 1944’te İstanbul’daki evinde açan sanatçı; daha sonra kısa süre de olsa yaşadığı Paris, Londra, New York, Brüksel ve daha birçok şehirlerde sergilerine devam etmiş. 1991 yılında Amman’da vefat eden Fahrelnissa Zeid, sanatında çoğunlukla portre ve psikolojik soyut çalışmalarıyla biliniyor.


Benzer Haberler

Vizyonda Bu Hafta

Vizyonda Bu Hafta

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.