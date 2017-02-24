İşte Yeni Nokia 3310!

İlk kez 2000 yılında satışa sunulan ve 5 yılda toplam 126 milyon satan Nokia 3310; capcanlı tasarımı, renkleri, özellikleri ve yenilenen yüzüyle yeniden satışta. Nokia-HMD CEO'su Arto Nummela tarafından Barcelona'da gerçekleştirilen Mobile World Congress'de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtılan yeni Nokia 3310; 2.5G internet bağlantısı desteğine, 2.5 inch büyüklüğündeki ekrana, 2 megapiksel kameraya ve fotoğraf-müzik depolayabilmek için hafıza kartı girişine sahip. Orjinal modeline göre yenisi daha küçük, ince ve daha hafif. Ayrıca telefon bir ay süre dayanabilen pil süresi ile de konuşuldu; bunun nedeni ise telefonda WhatsApp ya da Facebook gibi uygulamaların bulunmaması.



Nostalji yapmak isteyenler için ise Nokia’nın bir güzel haberi var. Yenilenen modelde efsaneleşmiş ‘yılan’ oyunu ve Nokia'nın popüler zil sesi de bulunuyor. Yeni Nokia 3310; sarı, yeşil ve lacivert gibi renkleri ile Nisan ayında satışa sunulacak…

