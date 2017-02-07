İyi Bir Uyku İçin…



1) Uyku haline geçmeden en az 1 saat öncesini kendinize ayırmalı ve rahatlamalısınız. Bakım yapabilir, kitap okuyabilir size gevşetecek rutinler edinmelisiniz.



2) Uyumadan önce vücuttaki stres hormonu azalmaya başlıyor. Bu yüzden bedeninizi tetikte bırakmamalısınız. İşinizi yatağa getirmeyin, gazetelerinizi mümkünse uyumadan önce okumayın.



3) Uyuyacağınız ortamın loş olmasına özen gösterin.



4) Uyku zamanı için kıyafetleriniz belirli olsun. Evde bütün gün gezdiğiniz eşofmanlar ya da sporda giydiklerinizle yatağa girmeyin. Bir ritüelin parçası olun, giysiniz de buna uyum sağlasın.



5) Uyumaya zaman ayırın, zamanınızdan çalmayın.



6) Ayrıca yatmadan en az 2 saat önce de çay-kahve tüketimini bırakın.

Tüm bunların dışında iyi bir uyku çekmeniz için gerekli olan şeylerin başında iyi de bir yatak lazım. Yatağınız omurganın doğal eğrisine uygun bir sertlikte olmalı. Baş, omuz, sırt, bel, basen gibi bedenin konveks bölgelerine aşırı basınç uygulamamalı. Gelişmiş ve dayanıklı sistemler kullanılmalı. Ayrıca yatağınız boyunuzdan en az 15 cm daha uzun olmalı.