İyisiyle Kötüsüyle Kendim; Seni Seviyorum

Bunun için önce bulunduğumuz durumu, düşüncelerimizi olumlu tarafa geçiriyoruz, sonra duygularımız ve davranışlarımız da olumluya dönüşüyor. Tüm bu değişim için ilk olarak “insanın kendisiyle barışık olması” fikrini hayatımıza geçirmeliyiz. Çünkü biz biliyoruz; önce bizim içimizde bir şeyler değişmeli ki dışımızda da değişebilsin. Peki, nedir bu “kendinle barışık olma fikri?’’



Bizlere “ideal insan” şöyle olur, böyle olur diye anlatıp duruyorlar. Bizler de pozitif hareketle bu ideal insan kalıbına uymak için çabalıyoruz, derken yalpalıyoruz hatta “kendimiz olmaktan çıkıyor, gerçeğimizi unutuyoruz.” Aslına bakarsanız “ideal insan” diye bir kalıp yok. Çünkü önemli olan kişinin kendisinin farkına varabilmesi; iyi, kötü, güzel, çirkin yönleriyle kendini tanıması, bunu kabullenip bu olumlu olmadığını düşündüğü yönlerini törpülemesi ve toplam sonuçta kendisiyle mutlu olmasıdır.



Sevgili Psikiyatr Dr. Nevzat Tarhan, “insanın kendisiyle barışık olmasının ilk adımı, kendini fark etmekten geçiyor” demiştir. Yani bizim kendimizi olumlu ve olumlu olmayan yönlerimizle tanımamız... Bu farkındalığı yaşayamayanlarımız kendilerini “kusursuz” sandığı için zayıf yönlerini geliştirmekte geri kalıyor ve insanlarla iletişimde zorluk yaşayabiliyorlar.



Bununla birlikte eğer kendimizle barışık olmayı başarabiliyorsak, kendimizi tanıyor ve ruh hallerimizin değişim sebebini biliyoruz demektir. Böylece hayata dair daha net, daha olumlu bakıp gücümüzü ve güçsüzlüğümüzü bilerek gerekli savunma mekanizmasını doğru çalıştırabiliyoruz.



Kendimizle ne kadar barışık olduğumuzu tanımlamak için size bir yöntem önereceğim. Elimize bir kâğıt kalem alıp tüm samimiyetimizle kendimizde gördüğümüz güçlü ve zayıf olan, geliştirmemiz gerektiğini düşündüğümüz yönlerimizi yazalım. Bu listeyi yapmak tüm yönlerimizi görüp gerekli iyileştirmeleri düzenleyip başarılı geri bildirimler almak için oldukça değerli bir tekniktir.



Duygularımız değil, biz duygularımızı yönetebilecek beceriye sahibiz ve bunu hepimiz başarabiliriz. Duygularımızı yöneten, dengeleyen biz olmalıyız; tetik bizim elimizde olmalı...



Yaşam Koçu Ayşe Güler Usta