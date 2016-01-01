'Jackie' IKSV Galaları'nda!

Yönetmenliğini Altın Lale’li Pablo Larrain’in yaptığı film, ABD Başkanı John F. Kennedy’nin suikastinin hemen öncesi ve sonrasında eşi Jacqueline Kennedy’nin hayatını konu alıyor.



Dünya prömiyerini ilk olarak Venedik Film Festivali’nde yapan Jackie, sonrasında da Toronto Film Festivali'nde gösterildi. Venedik Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo Ödülü’nü, Toronto Film Festivali’nde de 'Platform Ödülü’nü kazanan film; ABD'de vizyona girmesinden 1 ay sonra Türkiye’de ilk defa İKSV Galaları’nda 20 Ocak'ta gösterime girecek.



Jacqueline Kennedy’nin eşinin kaybı ile birlikte yaşadığı trajedi ve üstlendiği “first lady” kimliğiyle “eş” kimliği arasında kalışına, bir günde hayatının değişmesine ve fedakârlıklarına odaklanıyor. Ayrıca filmde Jacqueline Kennedy'yi canlandıran Natalie Portman'ın Oscar adaylığına da kesin gözüyle bakılıyor. Filmdeki performansı ile hem eleştirmenler hem de seyirciler tarafından övülen Natalie Portman dışında; başkanın kardeşi Robert Kennedy’yi Peter Sarsgaard, First Lady’nin yardımcısını ise Greta Gerwig canlandırıyor.

