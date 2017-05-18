Japon Kadınlarının Genç Kalmasının Sırları
Siz de ülkemizde Japon turistleri gördüğünüzde ciltlerinin ne kadar taze ve fiziklerinin ne kadar muntazam olduğunu düşünüyorsanız; onların vücut ve cilt formunu nasıl koruduklarını da merak ediyorsunuz. İşte size Uzak Doğu’nun güzellik parolaları…
Yeşil çay
Uzak doğu denildiğinde aklımıza gelen ilk içecek hiç şüphesiz yeşil çaydır. Antioksidan bakımından zengin olan yeşil çay, Uzak Doğu kadınları tarafından sıklıkla tüketilir. Yeşil çayın kilo verme ve cildi güzelleştirme etkileri bilindiğine göre Uzak Doğu kadınlarının cilt ve vücut güzelliklerinin sırrı çok da gizli değildir.
Fermente gıdalar
Japon halkı genellikle kefir, kombucha, lahana turşusu, miso, tempeh ve kimchi gibi fermente gıdalar tüketir. Bu gıdaların avantajı; sindirime yardımcı olmalarıdır. Bu etkisi sayesinde hızlı bir şekilde kilo vermenize de yardımcı olur.
Yemeği yavaş yemek
Uzak doğu ülkelerinde yaşayanlar yemeği yavaş yerler. Yavaş yemek yeme alışkanlığının kilo vermede özellikle psikolojik olarak etkisi bilinir. Yavaş yemek yediğiniz için mide beyne ‘yeterli’ sinyalini gönderebilir.
Kaplıca ve hamam kültürü
Hamam kültürü sadece Osmanlı kültüründe var zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Japon kadınları ayda en az iki kez kaplıca banyosu yaparlar. Kaplıca suyunun hem cilde hem de sağlığımıza etkisi ise saymakla bitmez. Kaplıca suyu zengin mineraller sayesinde cildimize faydalı olduğu gibi, vücuda daha iyi kan dolaşımı ve oksijen akışı sağlar.
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