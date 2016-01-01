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Jean Pantolonla Şıklık Rehberi

Jean Pantolonla Şıklık Rehberi

Her önemli davet veya geceye katılacağınızda, ne giyeceğim derdine son!


Trendler dâhilinde size uygun bir jean pantolon ile oldukça şık bir tarz oluşturabilirsiniz. İşte ne yaparım, nasıl giyinebilirim diyenler için en rahat favori jean pantolonunuzu birkaç ufak dokunuşla özel programlara uygun hale getirme önerileri…

- Sezonun en iddialı ikilisi olan mom jean ve fırfır detayları ile süslenmiş bluzunuzu bir arada kullanmayı deneyin.
 

denim kombin jean


- En sevdiğiniz jean pantolonun üzerine düz bir bluz tercih edip, bu kombini iddialı ve çarpıcı renklerde bir trençkot ile tamamlayın. İşte efsane bir şıklık!
 
jean pantolon moda


- En sevdiğiniz jean pantolon modelini canlı ve iddialı renklerde topuklu ayakkabılar ile tamamlayın.
 
jean pantolon moda


- Işıltılı ceketlerinizi veya suni kürklerinizi jean pantolonunuz ile tamamlayarak; hem iddialı hem de rahat bir şıklık elde edebilirsiniz.
 
jean pantolon moda
 
jean pantolon moda
 
jean pantolon moda
 
jean pantolon moda
 
jean pantolon moda
 
jean pantolon moda
 
jean pantolon moda
 
jean pantolon moda
 
jean pantolon moda
 
jean pantolon moda
 
jean pantolon moda
 
jean pantolon moda

 

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