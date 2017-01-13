Jimmy Choo’dan Gelinlere Özel

2017 Bridal koleksiyonunuyla beraber, gelinlerin en özel gününe yakışır ayakkabılar tasarlayan Jimmy Choo, muhteşem tasarımlarla bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Her biri sanat eseri kıvamında ince bir işçilikle üretilmiş bu ayakkabılar, düğünlerin yıldızı oluyor.



Düğün mekânı, yüzükler, gelinlik ve ikramlar derken hep son ana bırakılan ve acelece alınan gelin ayakkabıları artık tarih oluyor. Jimmy Choo’nun ellerinden çıkan Lance, bantlı formuyla Talia, romantik ve dantelli Romy modellerinin yanı sıra daha birçok farklı gelin ayakkabısı meraklılarını bekliyor. Ayrıca koleksiyondaki tasarımları aynı zamanda kişiye özel şekillerde kişiselleştirerek de satın alabiliyorsunuz…

