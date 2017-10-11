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Kadıköy Kitap Günleri Başlıyor!

Kadıköy Kitap Günleri Başlıyor!

İlk olarak 2006 senesinde düzenlenmeye başlanan Kadıköy Kitap Günleri, bu yıl da kitapseverleri yalnız bırakmıyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Haydarpaşa Tren Garı’nda gerçekleşecek olan etkinlik, 3 – 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.
 
Etkinlik bu yıl, geçtiğimiz sene gördüğü yoğun ilgi sebebi ile daha da uzun sürecek. Toplam dokuz gün boyunca misafirlerini bekleyecek olan Kitap Günleri, saat 11.00 - 22.00 arasında ziyaret edilebilecek. Kitap satışı dışında daha birçok etkinliğin yapılacağı Kadıköy Kitap Günleri boyunca; Haydarpaşa’nın tarihi dokusunda kitapların keyfine varabilir, vagonlarda oturabilir, bu güzel mekan ve ortamı fotoğraflayabilirsiniz…
 
Yaklaşık iki yüz yayınevinin hazır bulunacağı etkinlikte ayrıca; Ahmet Ümit, Yekta Kopan, Ayşe Kulin, Enis Batur, Sunay Akın ve Murathan Mungan gibi ünlü yazarlar da yer alacak.
 


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