Kadıköy Kitap Günleri Başlıyor!

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Haydarpaşa Tren Garı’nda gerçekleşecek olan etkinlik, 3 – 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.



Etkinlik bu yıl, geçtiğimiz sene gördüğü yoğun ilgi sebebi ile daha da uzun sürecek. Toplam dokuz gün boyunca misafirlerini bekleyecek olan Kitap Günleri, saat 11.00 - 22.00 arasında ziyaret edilebilecek. Kitap satışı dışında daha birçok etkinliğin yapılacağı Kadıköy Kitap Günleri boyunca; Haydarpaşa’nın tarihi dokusunda kitapların keyfine varabilir, vagonlarda oturabilir, bu güzel mekan ve ortamı fotoğraflayabilirsiniz…



Yaklaşık iki yüz yayınevinin hazır bulunacağı etkinlikte ayrıca; Ahmet Ümit, Yekta Kopan, Ayşe Kulin, Enis Batur, Sunay Akın ve Murathan Mungan gibi ünlü yazarlar da yer alacak.

