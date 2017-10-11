Kadıköy Kitap Günleri Başlıyor!
Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Haydarpaşa Tren Garı’nda gerçekleşecek olan etkinlik, 3 – 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.
Etkinlik bu yıl, geçtiğimiz sene gördüğü yoğun ilgi sebebi ile daha da uzun sürecek. Toplam dokuz gün boyunca misafirlerini bekleyecek olan Kitap Günleri, saat 11.00 - 22.00 arasında ziyaret edilebilecek. Kitap satışı dışında daha birçok etkinliğin yapılacağı Kadıköy Kitap Günleri boyunca; Haydarpaşa’nın tarihi dokusunda kitapların keyfine varabilir, vagonlarda oturabilir, bu güzel mekan ve ortamı fotoğraflayabilirsiniz…
Yaklaşık iki yüz yayınevinin hazır bulunacağı etkinlikte ayrıca; Ahmet Ümit, Yekta Kopan, Ayşe Kulin, Enis Batur, Sunay Akın ve Murathan Mungan gibi ünlü yazarlar da yer alacak.
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