Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl 11’inci kez düzenlenen ve kadınların hayata bakış açılarını fotoğraflarıyla yansıttıkları ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’na başvurular 15 Mart 2017 tarihinde sona eriyor.



İlk düzenlendiği 2007 yılından bugüne kadar 11 bini aşkın kadının 47 binden fazla fotoğraf ile katıldığı yarışmaya başvurular http://www.anadoluhayat.com.tr/hakkimizda/kadin-gozuyle-hayattan-kareler üzerinden ya da http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yapılabiliyor.



Türkiye’nin en çok ilgi gören fotoğraf yarışmalarından biri olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında ‘Hayata Dair’ temasıyla 18 yaş ve üzeri tüm amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçıların en fazla 4 adet fotoğrafıyla katılmasına olanak sağlıyor.



Bu yılki seçici kurulda Fotoğraf Sanatçısı Prof. Güler Ertan, Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Nihal Kafalı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Enstitü Müdürü Oktay Çolak ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer alıyor.



Sonuçları 4 Nisan 2017 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik’in internet sitesinde ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde yayınlanacak olan yarışmanın birincisi 5.000 TL, ikincisi 3.000 TL, üçüncüsü 2.000 TL ödül alırken 3 eser de 750 TL mansiyon ödülü kazanacak. Ayrıca sergilenmeye değer bulunan her esere de 250 TL ödenecek.

