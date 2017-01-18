Kadınların Kâbusu: Koyu Renk Göz Halkaları

İşte koyu göz halkalarından kurtulmak için doğanın size sunduğu mucizevî besinler…



Salatalık

Salatalık, içinde yüksek oranda su barındıran besinlerden birisi ve göz altı bölgesinin nemlenmesini sağlar. Koyu göz halkalarınız için yapmanız gereken, buzdolabınızda soğumuş salatalıkları ince ince dilimlemek ve gözlerinizin üzerine yerleştirerek yaklaşık yirmi dakika beklemek.



Patates

Patates, salatalık ile aynı özellikleri taşıyan ve gözaltı halkalarına iyi gelen bir besin. Patatesi de buzdolabından çıkardıktan sonra salatalık gibi halka halka keserek gözlerinizin üzerine koyup bir müddet beklemelisiniz.



Maydanoz

Maydanoz, C ve K vitamini kaynağı ve cildin hem aydınlık hem de daha az şiş görünmesini sağlar. Koyu renk göz halkalarınız için yapmanız gereken; kıyılmış maydanozları, sıcak suyun içine atmak ve soğumasını bekledikten sonra makyaj temizleme pamuğunu bu karışım ile ıslatıp gözlerinizin üstüne yerleştirerek beklemek.



Zerdeçal

Şişlikleri azaltan ve cilde aydınlık katan bir baharat olan zerdeçalı, ananas suyu ile karıştırıp gözaltlarınızdaki koyu halkalara sürdüğünüzde ve düzenli kullanımdan sonra farkı göreceksiniz.



Süt

Süt bir mucizedir. İçerisinde bulunan laktik asit ve protein, cildin yumuşak ve parlak olmasına yardımcı olur. Göz altında yer alan koyu renk göz halkaları için; bir kâsenin içine koyduğunuz soğuk süt ile pamuğunuzu ıslatın ve göz altlarınıza yerleştirin. Bir müddet bekleyin ve ardından sıcak su ile temizleyin.

