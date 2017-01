Kafa Karıştıran Konu: Devam Sütleri

Katı gıdaya erken başlandığı gibi bebeğe anne sütü yerine fazla miktarda katı gıda verilerek bebeğin anne sütü veya devam sütü alması engellenmiş oluyor. Oysa bebeğinizin mide kapasitesi ufacık ve bu kadar çok besin yüklenmesini kabul etmiyor. Birçok anne, anne sütü gibi kıymetli bir besin yerine katı gıdalarla bebeği doyurmaya çalışıyor.



İlk 6 ay sadece anne sütü, 2 yaşına kadar da emzirmenin devamı UNICEF ve WHO tarafından da önerilmektedir.



Bebeklerde 6. Ay, katı gıdalara geçmek için en doğru zamandır. Katı gıdaya erken başlamak obeziteye, geç başlamak da isteksiz yeme ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarına neden olabilir.



Bebeğiniz katı gıda alsa bile anne sütü vermeye devam edin. Eğer anne sütü alımı yetersiz ise doktorunuza danışarak devam sütlerini tercih edin.



Anne sütü ile beslemenin mümkün olmadığı durumlarda devam sütleri bebeğin süt öğünü için tek ve en uygun alternatiftir. Devam sütleri ( aslında ülkemizdeki deyişle, bebek maması olarak bilinen formulalar diyebiliriz) anne sütüne en yakın şekilde hazırlanmış, steril ve sağlığa uygun formulalardır. Anne sütü yetersizliğinde bebeğinize anne sütü yok diye daha fazla katı gıda vermek büyüme ve gelişiminde yetersizliğe neden olabilmektedir.



Katı gıdaya geçiş döneminde 6-8 ay, günlük besininin yarısından fazlası (%70’i) anne sütü olmalıdır. Sekizinci ayın sonuna doğru en fazla 2 öğün (her öğün 100 ml geçmemeli), 9-12 aylık dönemde ise yarısı (%50’si) anne sütü olmalıdır. 1 yaşına kadar en fazla 3 öğün katı (her öğün 100 ml geçmemeli) gıda verilmelidir.



Geri kalan beslenme düzeninde ise anne sütü veya anne sütü ile beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda, doktorunuza danışarak bebeğinize uygun devam sütü tercih edilmelidir.



Sık karşılaşılan bir başka hata ise anne sütü azaldığı için ilk 6 ay içinde başlangıç formülüne başlamak ve devamında, 6. ay sonunda yine anne sütü mümkün olmadığı durumda devam sütü yerine, tamamen katı gıdaya geçmek oluyor. Bu çok büyük bir yanlışlıktır Anne sütü bebeğiniz için en uygun besindir. Katı gıdalar anne sütüne tamamlayıcıdır, anne sütüne ek olarak verilmelidir. Katı gıdalar besleyicilik açısından bebeğin anne sütü ihtiyacının yerine geçemez.