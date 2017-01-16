Kahvaltının Bilimsel Gerçekleri

Kahvaltı ve Zayıflama İlişkisi



Araştırmalarla beraber kahvaltı yapanlar ve yapmayanlar arasında, kahvaltı yapmayıp da günlük alınması gereken kaloriyi alanların aynı oranda zayıfladığı belirlenmiş. Fakat kahvaltı, zayıflama konusunun çok ötesinde… Çünkü yapılan sağlıklı ve doğru bir kahvaltı, gün boyunca sergileyeceğiniz bilişsel performansınızın kalitesini belirliyor. Yani kendinizi iyi hissetmeniz, güne ayak uydurabilip işlerinize konsantre olabilmenizin yolu, yapacağınız kahvaltıdan geçiyor.



Lifli Kahvaltı Sonrası Kalori Alımı



Yapılan bilimsel araştırmada aynı kaloride yulaf ezmesi-süt ve süt-şekerli mısır gevreği tüketen iki farklı grup karşılaştırıldığında, yulaf ezmesi tüketenlerin bir sonraki öğünde %30 daha az kalori aldığı belirlenmiş. Yani yapacağınız lif yönünden zengin bir kahvaltı, gün boyunca acıkma durumunuz üzerinde önemli etkiye sahiptir.



Doğru Kahvaltı



Kahvaltınızın yarısı yüksek lifli karbonhidratlardan oluşmalı. Tam tahıl ekmeği, yulaf ezmesi, portakal gibi lifli bir meyveyi kahvaltı öğününüzde tercih edebilirsiniz. Kahvaltıda ortalama 50 gram kaliteli karbonhidrat tüketmek gerekiyor. Bu da yaklaşık 2 dilim tam tahıllı ekmeğe ya da 5-6 yemek kaşığı dolusu yulaf ezmesine, iki küçük porsiyon meyveye denk geliyor.



Kahvaltınızda bir parça protein de mutlaka bulunmalı. Peynir, yumurta, yoğurt, süt, füme et gibi protein kaynaklı besinlerden uygun miktarda kahvaltıda tüketilmeli. Kahvaltınızın en az ¼’ü proteinden oluşmazsa, gün içerisinde daha çabuk acıkacağınıza ve daha fazla kalori alacağınız biliniyor.



Ve tabii ki kahvaltınıza yağ eklemeyi unutmayın. Kahvaltınızda bulunacak 5 gram yağ, hem tokluk süresini uzatmak ve hem de lezzetli bir kahvaltı yapmanız için gerekli. Zeytin, zeytinyağı, ceviz, avokado gibi sağlıklı yağları kahvaltıda tercih edilebilirsiniz. Bir öğün kahvaltı için ortalama 5-8 zeytin, 2-3 adet ceviz, birkaç dilim avokado veya 1 tatlı kaşığı zeytinyağı yeterli olacaktır.



Unutmayın, kahvaltıda alacağınız kalori, 250 kalorinin altında kalmamalıdır. Kahvaltıda çok az yemeniz, gün boyunca enerjinizin düşük olmasına neden olacaktır. Bu sebeple çeşitli besinler tüketmek kadar önemli olan, yeterli besin tüketmenizdir.



