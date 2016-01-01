"Kahve Olmadan Asla" Diyenlere…

Peki, içeriğinde bulunan kafein sayesinde sizi kendinize getiren ve enerjinizi yükselten kahvenin bir alternatifi var mı? Kahve içmeden de enerjinizi yüksek tutabilir misiniz? İşte bu soruya cevaben kahveye alternatif olarak yapılacak şeyler…



Ofistesiniz ve birdenbire uyku bastırdı. Dikkatinizi işinize verememeye başladınız. Öyleyse elinize hemen bir fincan kahve almak yerine sakız çiğnemeyi deneyin. Araştırmalara göre sakız çiğnemenin uyuklama durumunu uyardığı ve dikkati yükselttiği ortaya çıkarılmıştır.



Uyuklama ataklarında kahve içmek yerine yapılacak bir diğer madde ise yürüyüş yapmaktır. Kısa zamanlı da olsa yapılacak yürüyüş, sizi uyandırarak enerjinizi yükseltecektir.



Kahve içmeden de uyanık kalmanız ve dikkatinizi toparlamanız mümkün. Bunun bir diğer yöntemi de müzik dinlemektir. Müzik ruhun gıdasıdır lafından hareketle, ihtiyacınız olan desteği müzikten alabilirsiniz. Müzik sizi uyanık tutacak, modunuzu yükseltecek ve dikkatinizi işinizde toplamanızı sağlayacaktır.

