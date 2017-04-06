Kalbin İçin Hareket Et

Liv Hospital Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, Türklerde kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüksek olduğunu söyleyerek, bunun en önemli sebebinin yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, “Her ne kadar Türklerin genetik olarak kalp hastalığına yatkınlığı olsa da, düzenli yürüyüş yapmamak, sigara içmek, aşırı tuz tüketimi kalp hastalıklarını tetikliyor’’ dedi.



Hipertansiyonunun farkında ol

Kalp hastalıklarının başlıca etkenlerinden biri de hipertansiyon. Hipertansiyon, Türkiye geneline bakıldığında yaklaşık her üç yetişkinden birinde görülüyor. Hem kalp krizi hem de felç riskini arttıran hipertansiyon, diğer yandan kalp yetmezliğine sebep oluyor. Yapılan araştırmaların sonucunda, hipertansiyonu olanların yarısının, hastalığının farkında olmadığını gösteriyor. Bu durumda hipertansiyon da mutlaka farkında olmamız gereken bir risk faktörü.





KALBİN İÇİN BUNLARI YAP

Günde mutlaka yarım kilo sebze meyve tüketilmesi gerekiyor. Çünkü sebze ve meyveler vücuttaki kötü yağlarla mücadelede ederek, kilo vermemizi de sağlıyor.

Katı yağ yerine zeytinyağı tercih edilmeli. Zeytinyağı vücuttaki iyi kolesterolü arttırıyor, kötü kolesterolü azaltıyor.

Günde bir bardak Türk kahvesi kalp hastalıklarını azaltıyor. Ancak yüksek tansiyon hastalarının birden fazla Türk kahvesi içmemesi gerekiyor.

Kalp hastalıklarında stres en önemli faktörlerden biri. Hareketsiz yaşamı etkileyen stres, yanlış beslenmeyi de tetikliyor. Yoga, meditasyon, hafta sonları yapılan doğa yürüyüşleri hem stresi azaltmada hem de kalp açısından fayda sağlıyor.

stres en önemli faktörlerden biri. Hareketsiz yaşamı etkileyen stres, yanlış beslenmeyi de tetikliyor. Yoga, meditasyon, hafta sonları yapılan doğa yürüyüşleri hem stresi azaltmada hem de kalp açısından fayda sağlıyor. Günlük hayatta yaşanılan duygu ve olaylar kalbi etkiliyor. Evlilik de bunlardan bir tanesi. Evli insanların kalp krizi geçirme oranları bekarlara göre daha düşük ve yaşam süreleri daha uzun.

Yapılan araştırmaya göre siyah çikolata yedikten sonra (Yüzde 85 kakao) özellikle bacak damarlarında daralma ve tıkanma olan hastaların daha uzun mesafe yürüyebildikleri ve ağrılarını azaldığı kanıtlanmıştır.

Mümkün olduğunca az tuz tüketin, sadece yemek pişirirken tuzu kullanın.

Her gün düzenli olarak yarım saat doğa yürüyüşü yapın. Asansör yerine merdiven kullanın ve spor yapın.