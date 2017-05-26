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Kalem Etek Nasıl Kombinlenir?

Kalem Etek Nasıl Kombinlenir?


Kadınların gardıroplarının vazgeçilmez parçalarından birisi olan kalem etekler, şıklığın en basit ve en garanti görüntülerinden birisidir. Peki, kalem etek nasıl kombinlenebilir? Kalem etekleri hangi parçalar ile birlikte tercih etmeliyiz? İşte kalem etek giymenin püf noktaları…

*Kalem etek giymenin ilk dikkat edilmesi gereken adımı dikkatleri o parçada toplamak gereğidir. Bu sebeple kalem etek tercih ettiğinizde seçeceğiniz diğer parçalar abartıdan uzak, sade ve minimal tarzda olmalıdır.

*Kalem etek her ne kadar şıklığın anahtar parçalarından birisi olarak gösterilse de aslında hem spor hem de şık bir tarzda kullanılabilir. Bunun için yapmanız gereken tek şey ayakkabı tercihinizi topuklu ayakkabı yerine düz bir spor ayakkabı ya da sneakerdan yana kullanmak olmalıdır.

*Kalem eteğin kumaşı çok önemlidir. Eğer alacağınız kalem etek elastik kumaştan üretilen bir etek ise bedenine çok dikkat etmelisiniz. İçinde daha ince gözükmek için bedeninizden küçük aldığınız etek, şık olmayan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
 


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