Kalıcı Makyajın Sırrı: Makyaj Bazı

Siz de yaptığınız makyajın gün boyunca yüzünüzde kalmamasından şikâyet ediyorsanız çözüm çok basit: Makyaj bazı.



Çoğu zaman profesyonel makyaj ürünlerinden birisi olarak görülen ve gereksiz görüp kullanılmayan makyaj bazı, hem makyajınızın dayanıklılığını arttıran hem de cildinizi nemli tutarak pürüzsüz gösteren mucize bir üründür. Özellikle yağlı ve karma ciltlerin en büyük problemlerinden birisi olan makyaj öncesi pürüzlü görüntüyü de ortadan kaldıran makyaj bazları, güzel ve kalıcı makyajın en önemli adımlarından birisidir.



Makyaj bazı uygulanan cildiniz üzerine sürdüğünüz allık ve güneş kremi gibi ürünler cildiniz tarafından daha iyi emilir ve cildinize kelimenin tam anlamı ile ‘oturur’. Gün içerisinde birçok dış faktör sebebi ile dağılan, uçan, yok olan makyaj görüntüsünden ziyade daha kalıcı ve net bir makyaj için siz de cilt tipinize uygun bir makyaj bazı edinerek, makyajınızı daha profesyonel bir görüntüye ulaştırabilirsiniz.

