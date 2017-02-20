Kaliteli Nefes Almak En Az Güzellik Kadar Önemli

Burun estetiği yaptırmak isteyen, araştırmaya başladığında ise aklı karışıyor. Çünkü, bu konuda bilgi kirliliği çok…



Kendi kliniğinde yaklaşık 15 yıldır burun estetik operasyonları gerçekleştiren Operatör Doktor Ayaz Aslan, external östeotomi uygulamasını yapmayı tercih ediyor. Bu uygulama, burunun içerisinden müdahale yerine burnun dışından milimetrik kesiler ile burnun şekillendirilmesini kapsıyor. Ayrıca, uygulama hastanın ilerleyen zamanlarda rahat nefes almasını, ameliyat sonrasında daha az kanama, morluk olmasını sağlıyor. Burunun içerisinden yapılan şekillendirmeler daha sonraki dönemlerde burunun iç yapısında derinin birbirine yapışma riskini ortadan kaldırıyor. Burunun dışarısından uygulanan bu teknik ise konforlu bir burun estetiğini sağlayıp uzun dönemde sıkıntıların yaşanmasını azaltıyor.



İstanbul Etiler’deki kliniğinde çalışmalarına devam eden Op. Dr. Ayaz Aslan, burun estetiği ile ilgili uzman görüşünü ve önerilerini paylaştı;



Açık Teknik İle Yapılan Ameliyatlarda Tekrar Estetik Olma Oranı Daha Düşük



Açık teknik ile yapılan operasyonlar burunun daha detayına ulaşma fırsatı sağlıyor. Bu yüzden, burunun tüm anatomisine hakim olup, müdahale ediliyor. Burunun derisi incedir. Kapalı teknikte ameliyat sonrası birtakım girintiler çıkıntılar, ameliyat sırasında gözden kaçan daha sonraları deri ince olduğu için ortaya çıkıyor.

Burunun hem ucu hem de üst kısmı değiştirilecekse, açık teknik en doğru olanıdır. Açık teknik daha iyi sonuç veriyor. Burun estetik ameliyatlarında % 10-13 tekrar yapılma ihtimali vardır. Açık teknikte bu oran daha düşüktür.



Burundan Nefes Almak En Önemlisi

İyi bir burun estetiğin sonucunda burundan iyi nefes almak gereklidir. Burundan kaliteli nefes almak estetik ameliyatının başarısını ortaya çıkarır. Karşılığında nefes alamayacaksa eğer estetiği biraz sınırlamak gerekir.

İkinci önemli nokta ise burunun doğal görünmesi ve yüzün anatomisine uygun olmasıdır. Eğer doğal görünmüyorsa birtakım anatomik yapılar bozulmuştur. Burun çok simetrik olsa bile yüze bakıldığında, bakışlar buruna odaklanmamalıdır.



Burun Estetiği Olmak İçin Sebepler

En fazla görünen sebep nefes almada yaşanan sıkıntılardır. Nefes alma sorununda da 3 sebebi bulunur. Birincisi, mekanik problemler; 2. alerjik problem, 3.’üncüsü hem mekanik hem alerjik problemlerdir.

Burunun çeper eğriliği, burun eti büyüklüğü mekanik problemler kapsamındadır. Burun estetiği ile çözümlenir. Alerjik problemler ise burunun belirli bir bir sebepten ötürü alerjik reaksiyon göstermesinden kaynaklanır. Alerjik sorunları ameliyat ortadan kaldırmaz. Her iki problem mevcut ise medikal tedavi ile alerji sonlandırılıp, ameliyat ile de mekanik sebepler ortadan kaldırılır.



Ameliyatsız Estetik Mümkün

Burundaki çukurluklar için dolgu, daha sonrada botoks uygulanabilir. Güldüğünüzde burunun ucu oynayıp, aşağıya doğru çekilebilir. Bunun sebebi burun ile dudak arasındaki kas boyunun kısa olmasıdır. İşte o zaman burunun ucuna biraz botoks yapılıp, kısa kas gevşer ve burunun ucunu çok az yukarı doğru kaldırır. Bu işlem çok spesifik hastalarda uygulanır.

İp yöntemi ile burunun ucu yukarı kaldırılabilir veya burun kemiğinde fazlalık varsa çukurluklarda ve ufak deformalitelerde dolgu kullanılarak düzeltilebilir.



10 Dakikada Burun Estetik Ameliyatı Olur Mu?

Öncelikle, lazer, endoskopik aletler ile burun ameliyatı yapılmaz. Lazer ile burunun içerisindeki konkolar küçültülebilir. Burunu şekillendirmek için lazer kullanılmaz. İkincisi, 10 dakikada burun estetiği yapıldığı belirtiliyor. Ameliyatsız burun estetiği için yapılabilecek uygulamalar mevcut ama burun ameliyatları ve operasyonları 10 dakikada yapılma şansı bulunmuyor.

