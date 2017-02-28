Kalk Harekete Geç Dedi Cemal Amca

İnsanlar mutlu olmak, başarılı olmak ve insanlarla iyi iletişim kurabilmek ister. Ama işte her zaman öyle kolay olmuyor içimizde bir ses bizi isteksizliğe itiyor. İşte bu bizi durduran, alıkoyan isteksizliği yönetebilmeliyiz.



Nasıl?



Zihnimize isteksizlikle ilgili telkinler geldiğinde hemen çözüm için öncelikle ‘’Başaramam!’’ sesini duymayıp zevkli işler listemizi yapmalıyız, bu işi yapmanın yarar ve zararlarına dair samimi bir liste çıkartmalıyız, istediğimiz şeyi yaptığımızı hayal ederek kendimizi motive etmeliyiz ve işe niyet edip gerisini Rabbimize teslim ederek harekete geçmeliyiz.



Zihnimizde başaramam diye bizi kemiren, frenleyen, durduran, vazgeçiren sese kendimizden emin bir şekilde başarabilirim diye bağırın. Evet, bağırın, sesiniz onun sesini bastırsın. Sonra başaramayacağınızı size düşündüren nelerdir onları bulun ve aksine dair çözümler üretin. Kendinize şunu söyleyip durun: ‘’Bu işi filancalar yaptı bende yaparım, azim ve sabırla bir yığın işin üstesinden daha önce geldim bunu da yapabilirim, işimi bölüp planlayıp bugünün işine girişip sonucu düşünmeden, sorgulamadan yapabilirim...’’



Kendinizi daha da tetiklemek için zevkli işler listesi çıkarın. Şuan modern hayatın bizi Facebook, Twitter gibi bilgisayara bağlı kılmasından dolayı hepimiz aslında yalnızlaştık. Hayat ekranda değil hayat insandır, sokaktır, iletişimdir, eylemdir…



Geçen emekli okul müdürü Cemal amca ile kahve içerken muhabbet ettik, ben isteksizce bir köşede oturuyordum ve beni kendime getirdi… Cemal amca emekliydi, çocukları başka şehirlerdeydi, eşini kaybetmişti. Belki bir başkası gibi evinde berjerinde bulmacaları, kitabı, televizyonuyla öylesine günlerini tüketebilirdi… Bana, ‘’Vazgeçme kızım bu hayat mucize… Ben öğlen namazını üşenmem evden çıkar camide cemaatle kılarım, sonra oradaki dostlarla muhabbet ederim, sahilde biraz oturur insanları izlerim, kedileri beslerim sonra şurada bir börekçi var her gün orda çalışan çocuklarla selamlaşır muhabbet ederim.’’ dedi.



Anlattı, anlattı… Yalnızdı evet, ama kendini eylemsizleştirmemişti. Tek başına da kalsa insan hayatına anlam katacak, keyif katacak kendince değerli etkinlikler bulmalı. İçinizden aman Cemal amcanın da yaptığı ne ki demeyin… Herkes kendi gücü, isteği kadar etkinlikte bulunmalı. Cemal amca bana yaptıklarını anlatırken gözleri ışıldıyordu, heyecanlı hızlı nefes alıyordu sanki bana çok önemli bir şey anlatıyordu eski okul müdürü Cemal amcam...



Yaşam Koçu Ayşe Güler Usta

