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Kansızlığa İyi Gelen Besinler

Kansızlığa İyi Gelen Besinler


Toplumda son zamanlarda oldukça yaygın görülen rahatsızlıkların birisi olan kansızlık, aynı zamanda günlük hayatı da etkileyen bir problem.  B12, B19 vitaminleri ve demir eksikliğinde ortaya çıkan kansızlık sorunu, uyku kalitenizden ruh halinize ve gün içerisindeki enerjinize kadar birçok durumu etkileyebiliyor.

Peki, takviye vitaminler haricinde tükettiğiniz besinlerden bu vitaminleri almak istiyorsanız, hangi besinleri tüketmelisiniz? İşte kan değerlerini arttıran ve kansızlığa iyi besinler…

Ispanak
Bilinen en iyi kan yapıcılardan birisidir. Demir açısından oldukça zengin olan ıspanağın içerisinde bulunan demir miktarını merak ediyorsanız; tüketeceğiniz 100 gram haşlanmış ıspanak sizin günlük demir ihtiyacınızın %20’sini karşılıyor desek yeterli olur herhalde.

Kuruyemişler
Demir açısından zengin olan besinlerin başında gelen kuruyemişler arasında özellikle ay çekirdeği, badem içi, fındık içi ve ceviz kansızlığa en iyi gelenler arasındadır. Bu kuruyemişleri ara öğünlerinize dahil etmeyi ihmal etmeyin.

Meyveler
Meyvelerin bazılarının içerisinde bulunan yüksek demir miktarı en çok halsizliğe ve yorgunluğa iyi geliyor. Özellikle karpuz, üzüm, greyfurt, nar, avokado, çilek gibi meyveler içerisinde bulunan yüksek demir miktarı sayesinde kansızlığa en iyi gelen meyveler.

Maydanoz
Yeşillikler arasında en çok kullanılan, sofraların ve salataların olmazsa olmazı maydanoz, içinde bulunan demir sayesinde kan değerlerinizi artıran besinler arasında yer alıyor.

Kırmızı et
Elbet ki kansızlık denildiğinde akla ilk gelen kırmızı et oluyor. Demir, çinko ve protein açısından zengin olan kırmızı et, kansızlığın en büyük savaşçısı niteliğinde.
 


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