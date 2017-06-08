Kanyon’da Dilek Hanif Rüzgarı
Sezonun açılması ile beraber yaz düğünleri, mezuniyetler ve özel davetler için elbise arayışlarına başladınız mı?
Böyle zamanlar için birbirinden güzel elbiseleri modaseverlerle buluşturan ünlü modacı Dilek Hanif, İlkbahar-Yaz 2017 koleksiyonu ile yaz ayları boyunca Kanyon’daki Dilek Hanif Pop Up mağazasında sizleri bekliyor.
Bir yanda sade ve pastel, diğer yanda yaza selam duran renkler… İşlemeler, nakışlarla hareketlenen detaylar… Midi, maxi boy elbiseler, tulumlar ve daha fazlası bu mağazada sahiplerini bekleyecek. Modaseverlerin merakla beklediği Dilek Hanif Pop Up mağazası, 18 Ekim’e kadar Kanyon’da olacak.
Ayrıca ünlü modacı Dilek Hanif’in birbirinden özel ve güzel tasarımlarına Kanyon mağazasının yanı sıra Dilek Hanif online adresinden de ulaşabilirsiniz.
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