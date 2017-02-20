Kapalı Saç Daha Fazla Bakım İstiyor

Dökülme, kırılma, kepeklenme bu reaksiyonlardan bazılarıdır...



Her daim kapalı olan saçlar, açık olan saçlara göre biraz daha fazla bakım gerektirir. Gün içerisinde sürekli toplu, boneli ve örtülü olan saç derilerinin hava alması zorlaşır. Hava almaması ile birlikte ise bu reaksiyonlar daha net bir şekilde kendini gösterir. Saç Gurmesi Serkan Aydın; Aysha’ya özel, saçı sürekli kapalı olanlar için saç bakım ipuçları verdi...



Tesettürlü bayanların saçları, gün içerisinde sürekli toplu, boneli ve örtülü olduğu için saç derilerinin hava alması oldukça güçtür. Saç derisinin hava almamasından dolayı saçlarda dökülme, kaşıntı ve kepeklenme meydana gelir. Benim önerim, fırsat buldukça gün içerisinde saçlarını havalandırmaları, taramaları ve saç diplerine masaj yapmalarıdır. Kapalı saçlar (tesettür) için bakım yapılırken, bakım kremlerinden ve yağlardan yararlanılabilir. Kullanılan bu ürünlerin de olabildiğince katkısız ve doğal olmasına dikkat edilmelidir. Bunun yanında haftada en az 3 kez yıkanması önerilir. Bu yıkama esnasında parmak uçlarımızla saç derimize saç dibi masajı yaparak kan akışını hızlandırmak da fayda sağlayacaktır.Tesettürlü bayanların en çok hata yaptığı konuların başında “Saçlarımı nasılsa kimse görmüyor.” düşüncesiyle hareket etmek geliyor. Oysa ne olursa olsun saç bakımını ihmal etmek olumsuz sonuçlara neden olur. Bunun aksine, bu tarz saçlar daha çok bakıma ihtiyaç duyar. Havasız kalan saç ve saç derisine bir de bakım yapmazsanız memnun kalmayacağınız durumlar yaşayacağınızdan şüpheniz olmasın.İlk olarak kaliteli ve organik kumaşlardan eşarp ve boneler kullanmak gerekiyor. Cildin nefes almasını engelleyecek, sürekli terletecek naylon karışımlardan uzak durmak oldukça önemli. İkinci aşama ise çok eski bir yöntem… Masallarda saçlarını tarayan kadınları hatırlarsınız, bu çok işe yarayan bir yöntemdir. Saçlarınızı ve saç diplerinizi bu şekilde havalandırın. Masaj ve bitkisel yağların takviyesi de ekstra katkı sağlayan yöntemlerdir.Benim saç bakımı ile ilgili en etkili tavsiyem, tarifini gerçekleştirdiğim saç kokteylleri ve saç detokslarıdır. Saçlarımız için en önemli olan vitamin ve diğer içerenler; biotin, folik asit ve demirdir. Bu kapsamda 1 adet şeftali (demir içerir), 1 adet domates (folik asit içerir) ve 1 avuç da ezilmiş bademi blendera atıp iyice karıştırıyoruz. Sonrasında bu karışımı içiyoruz. Rutin aralıklarla yaptığınız bu karışımı tükettiğinizde saçlarımızdaki farkı göreceksiniz. Tabii ki bunun yanında yukarıda saydığım maddeleri de göz önünde bulundurup bakım yapmak şart.Saç bakımı bir bütündür. Ve unutmayalım ki kullanılan şampuandan yağa kadar her şey saçlarımızın kalitesini etkiler.