“KAPILARI ARALAMAK”   

Sanatın eğitim ve üretim süreçlerine erişimleri engellenen bireylerin “Herkes İçin Sanat” yaklaşımı ve “Sanat-çı Engel Tanımaz” sloganı ile sosyal yaşama aktif katılımını hedefleyen Akademi, sanatın eşitlikçi ve özgürlükçü dünyasının yeni denizyıldızlarını yaşam okyanusunun büyüsü ile buluşturmaya devam ediyor.



Üretmenin tadına varan, hayal güçleri ve el becerileri gelişen öğrencilerin hayatlarında yeni kapılar aralayan Düşler Akademisi, kurucusu olan Alternatif Yaşam Derneği'nin temel hedeflerine uygun bir ' sanat aracılığı ile toplumsal değişim ' uygulaması örneği sunuyor.



Akademi öğrencileri, gönüllüleri ve sanatçıların işlerinden oluşan bu seçki, kapsayıcı bir yaklaşım ile bir araya getirildi. İlham vermesi umuduyla…



Ahmet Gökhan Dikmen

Avni Deniz

Barış Sarıbaş

Beyza Boynudelik

Enes Karadağ

Erdem Uğursoy

Furkan Günaydın

Hande Özyer

Kaan Alp

Kübra Esen

Mert Akgül

Murat Sanal

Müge Tiryaki

Tanyel Kaya

Düşler Akademisi Öğrencileri ve Gönüllüleri



