“KAPILARI ARALAMAK”
Sanatın eğitim ve üretim süreçlerine erişimleri engellenen bireylerin “Herkes İçin Sanat” yaklaşımı ve “Sanat-çı Engel Tanımaz” sloganı ile sosyal yaşama aktif katılımını hedefleyen Akademi, sanatın eşitlikçi ve özgürlükçü dünyasının yeni denizyıldızlarını yaşam okyanusunun büyüsü ile buluşturmaya devam ediyor.
Üretmenin tadına varan, hayal güçleri ve el becerileri gelişen öğrencilerin hayatlarında yeni kapılar aralayan Düşler Akademisi, kurucusu olan Alternatif Yaşam Derneği'nin temel hedeflerine uygun bir ' sanat aracılığı ile toplumsal değişim ' uygulaması örneği sunuyor.
Akademi öğrencileri, gönüllüleri ve sanatçıların işlerinden oluşan bu seçki, kapsayıcı bir yaklaşım ile bir araya getirildi. İlham vermesi umuduyla…
Ahmet Gökhan Dikmen
Avni Deniz
Barış Sarıbaş
Beyza Boynudelik
Enes Karadağ
Erdem Uğursoy
Furkan Günaydın
Hande Özyer
Kaan Alp
Kübra Esen
Mert Akgül
Murat Sanal
Müge Tiryaki
Tanyel Kaya
Düşler Akademisi Öğrencileri ve Gönüllüleri
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