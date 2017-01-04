Kar Keyfi Kâbusa Dönüşmesin!

Bir yandan da kayak âşıklarına gün doğuyor. Lakin kayak, keyifli olduğu kadar tehlikeli sporlardan da biri olarak kabul ediliyor. Ortopedist ve Travmatoloji Uzmanı, Ayak ve Ayak Bileği Cerrahi Op. Dr. Selim Muğrabi, kar ve kayak bağlantılı sakatlıklara karşı alınacak önlemleri sizler için anlattı…



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar



- Kayak sporu diz üstü adalesini oldukça zorlayan sporlardan olduğu için özellikle de kıkırdak problemi olan kişilerin kayağa başlamadan önce muhakkak diz üstü germe egzersiz programı yapmaları gerekir.



- Kayak ayakkabılarının çok sıkı olması nedeniyle ayak parmaklarında şekilsel sorunu olan kişilerde kayak sonrası ayakta kızarıklık, nasırlarda belirginleşme ya da kemik sorunu olan bölgede hareket kısıtlılığı gibi rahatsızlıklar görülebilir. Bu nedenle bu hastaların kayak öncesinde muayeneye olmaları, kişiye özel tabanlık yaptırıp kayak ayakkabılarında kullanmaları, özel bölgesel yumuşatıcı padler ile bu bölgelerin korunmasını sağlamaları gerekir.



- Ayağında başparmak çıkıntısı, ayak parmaklarında nasır olan kişiler, kullanılan özeli ayakkabılardan dolayı sorunları artacağından spor öncesi mutlaka doktora görünmeliler.



- Kayak yapılırken en önemli noktalardan birisi, seçilecek ekipmanların doğru tercih edilmesidir. Botların doğru numarada seçilmesi ve ayağın ayakkabı içinde doğru kilitlenmesi, travma oluşması durumunda ayak ve ayak bileği yaralanmasını engeller.



- Kayak sporu en fazla diz üstü kasını yorduğu için, gerek kayak esnasında ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmalarının oluşmasına, gerekse de yaşa bağlı gelişmiş olan kıkırdak sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olur. Bu nedenle kayak yapılmadan en az bir hafta önce egzersizlere başlanması tavsiye edilir.



Yaralanma Anında İlk Müdahale

Ne şartlar altında olursa olsun eğer burkulma yaşandıysa, DBKY formula uygulanmalıdır: Dinlen, buz koy, koltuk değneğiyle destekle, yukarıda tut! Bu taktik, kanamayı önleyecektir. Kanama engellenirse bu burkulmayı yaşayan kişi bir hafta sonra günlük hayatına dönebilir.



