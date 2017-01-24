Karbonatlı Maske Tarifleri

Sodyum açısından çok zengin olan karbonat, cilt bakımında son dönemlerde kullanılan en popüler doğal ürünlerden birisi. Ciltte peeling etkisi yaratan ve cildi kirden, yağdan, ölü hücrelerden, zararlı toksinlerden arındıran karbonat aynı zamanda siyah nokta ve sivilceleri önleyen mucizevî bir yardımcıdır. Bununla da yetinmeyen karbonat, cildin pH dengesini koruyarak cildinizin daha parlak ve pürüzsüz olmasını sağlar.

Peki, bu kadar faydası olan karbonat ile nasıl maskeler yapılmalıdır? İşte birbirinden etkili karbonat maskesi tarifleri…



Sivilceli Ciltler İçin

Bu maskenin tarifini vermeden önce, sivilceli ciltler ile ilgili olarak bir parantez açmak gerekiyor. Eğer sivilceli bir cilde sahipseniz hangi maskeyi kullanırsanız kullanın, yapmanız gereken ilk şey cildinizi yeterince temizlemek olmalıdır. Her sabah ve akşam cildinizi düzenli olarak temizleyerek cildinizi fazla yağdan arındırabilir ve sivilce oluşumu önleyebilirsiniz.

Sivilceli ciltler için iyi gelecek karbonat maskesi hazırlamak için yapmanız gereken ise 1 çorba kaşığı karbonatı su ile karıştırarak krem kıvamında bir karışım elde etmek. Bu karışımı cildinize sürüp 10 dakika kadar bekledikten sonra cildinizi ılık su ile yıkayabilirsiniz.



Lekeleri Gidermek İçin

Cildinizde çeşitli sebepler yüzünden oluşan lekelerden rahatsız mı oluyorsunuz? Lekelerin görünümünü hafifletmek ve lekeleri gidermek için karbonatın mucizesini etkisini deneyebilirsiniz. Bunun için bir çay kaşığı limon suyu ve bir çay kaşığı yaş maya ile birlikte bir çay kaşığı karbonatı cam bir kâsede karıştırmanız yeterli olacaktır. Bu karışımı lekeli bölgeye sürerek on dakika bekleyebilir ve ılık su ile yıkayabilirsiniz.





