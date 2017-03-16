Karın Bölgesindeki Yağlardan Nasıl Kurtulursunuz?

Özellikle bölgesel yağlanmadan yakınan kadınlar, yağları eritmek için türlü yollara başvurarak hızlı ve etkili bir sonuç bekler. Peki, kadınları en çok rahatsız eden görüntülerden birisi olan “karın bölgesindeki yağlardan nasıl kurtulabilirsiniz?”



Öncelikle kötü bir haberimiz var; maalesef karın bölgesindeki yağlar, yok edilmesi en zor bölgelerin başında gelir. Hem sizi rahatsız eden hem de sağlık riskleri oluşturan ve yakımı da oldukça zor olan karın bölgesindeki yağlara artık veda etmenin vakti gelmiş demektir.



Peki, karın bölgesindeki yağları yakmanız için en kolay uygulamalar nelerdir? İşte karın bölgesindeki yağlara savaş açtıran en güzel uygulamalar…



MCT Yağları

MCT yağını günde bir kaşık şeklinde tüketirseniz, özellikle karın bölgesindeki biriken yağlardan kurtulabilirsiniz. 12 hafta boyunca her sabah bir kaşık MCT yağı tüketmeniz hem yağ yakımını hızlandırır hem de kilo vermenizi ve sizi rahatsız eden karın bölgesi yağlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur.



Termojenik Gıdalar

Termojenik gıdalar derken kast edilen; vücut ısısını yükselterek vücudun daha fazla enerji ve kalori yakmasını sağlayan gıdalardır. Örnek olarak; biber, karabiber, yeşil çay, zerdeçal, zencefil gibi besinler örnek gösterilebilir.



Su

Her şeyin başı su olduğu gibi sağlıklı kilo vermek ve hızlı bir yağ yakımı için de gerekli olan uygulama su içmektir. Su içmek, sizi tok hissettirir, kalori alımını dengeler ve karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanıza yardımcı olur.

