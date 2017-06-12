Kate Middleton’dan İlham Alın: Genç Görünmenin Sırları

Tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği, saray soyundan gelmese bile en az saraydakiler kadar asil görüntüsü ile herkesin sevgisini kazanan Cambridge Düşesi Kate Middleton için kim der ki 35 yaşında! Peki, Kate Middleton, daha genç görünmek için nasıl bir makyaj uyguluyor?



Kate Middleton’ı genç yaşlarında eyeliner kullanmadan neredeyse hiç görmedik. Özellikle göz kapağında ve göz içinde kalem kullanan ve güzel gözlerini ortaya çıkaran Düşes, makyajındaki bu alışkanlığı ile vedalaştı.Middleton 35 yaşını kutlarken artık karşımıza daha aydınlık ve genç bir göz makyajıyla çıkıyor. Makyaj uzmanlarının da ortak görüşüne uyan Düşes, koyu renkli göz makyajından uzak duruyor ve göz çevrenizi concealer ya da aydınlatıcılarla aydınlatmayı tercih ediyor. Böylece hem daha fresh hem de genç bir görüntüye imza atıyor.Eski günlerinde mat bitişli fondötenleri tercih eden Kate Middleton, son zamanlarda ışıltılı fondötenlere yönelmiş vaziyette. Işıltılı ve hafif formüllü fondötenler Düşes’i hem daha genç hem de daha enerjik gösteriyor.Kate Middleton’ın eskiden toz allıklar ile ön plana çıkardığı pembe yanakları son yıllarda krem allıklar ile daha geri planda kalıyor. Bu şekilde Düşes daha taze ve doğal bir görünüm yakalıyor.