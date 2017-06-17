 “Kavramın Güzelliği” Sergisi Açıldı

Sanata ve sanatçıya destek veren etkinlikleriyle ön plana çıkan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Plato Sanat, Küratör Marcus Graf yönetiminde yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de çağdaş sanatın üç önemli alanını inceleyen sergi dizisinin üçüncü ve son sergisi olan “Kavramın Güzelliği”, kavramsal sanat ve araştırma temelli sanat üzerine farklı fikir ve kavramları sunuyor. Plato Sanat’ta soyut sanatı ve formalizmi inceleyen “Formun Gücü” ile figüratif sanatı yansıtan “Figürün Gizemi” sergilerinden sonra “Kavramın Güzelliği” sergisi, 18 Ocak’ta ilk ziyaretçilerini ağırladı.



Kavramsal sanat alanındaki anlayışı; biçim, medya ve görsel ağırlıklı eklektik ve çoğulcu bir yaklaşımla değerlendiren “Kavramın Güzelliği” sergisi, estetik ve biçimsel düşüncelerin önemine de ışık tutuyor. Ayşegül Çinici Yazıcı’nın direktörlüğünü yaptığı Plato Sanat’ın, “Kavramın Güzelliği” sergisi; günümüz dünyasında yorum yapmak için estetik ve düşünceyi dengeleyerek güçlü sanatçıların sunumuyla sanatsal kavramcılığı, sanatsal araştırma gücünü ve güzelliği açığa çıkarıyor. Böylece görselliğin önemini ve estetiğin kavramsal çalışmanın önemli bir parçası olduğunu kanıtlıyor. Aynı zamanda bu alandaki güzelliğin ve estetiğin ölü olmadığını ve kavramsal çerçeve ile araştırma tabanlı stratejilerle birleşebileceğini gösteren “Kavramın Güzelliği” bunları estetik açıdan çekici ve entelektüel açıdan zorlayıcı bir biçimde vurguluyor. Sergiye eser veren değerli sanatçılar arasında; Burak Arıkan, Elçin Ekinci, Özlem Günyol / Mustafa Kunt, Yasemin Özcan, Sümer Sayın, Tayfun Serttaş, Eda Soylu, Cemre Yeşil yer alıyor.



Yaklaşık 100 yıldır sanatsal süreç içinde düşüncenin öneminin vurgulandığını söyleyen Marcus Graf, 1960’larda kavramsal sanatın sanatçıları nesne üretme zorunluluğundan özgürleştirdiğini belirtiyor. Bu zamanlardan beri fikirlerin gelişimi ve bunların sunumunun sanat dünyasının birincil hedeflerinden biri olduğunu kaydeden Graf, “Günümüzde kavrama dayalı sanatın sayısız biçimi ortaya çıktıktan sonra, araştırmaya dayalı sanat da kavramsalcılık alanında toplumsal ve siyasi konuları analiz etmek için önemli bir yaklaşım haline gelmiştir. Bilimsel analize ve akademik yöntemlere benzeyen yaklaşımlar kullanan sanatçı, genellikle bir araştırmacıya benzemektedir. Bu uzun vadeli araştırmaların sonuçları daima sanat yapıtı olarak ortaya çıkmaktadır ve bu nedenle geleneksel entelektüellikten ve resmi bilgiye dayanan tezlerden farklıdır” diye konuştu.



18 Ocak Çarşamba günü kapılarını açan “Kavramın Güzelliği”, 19 Nisan 2017 tarihine kadar Balat’ta yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde ziyaretçilerine açık olacak.

