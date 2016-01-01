Kayak Pistlerinden Sokak Modasına!

Kendinizi tamamen soğuğa teslim ederken sizi üşütmeyecek pofuduk montlar, balıkçı yaka kalın kazaklar ve kalın taytlar sezonun en trend parçaları halini alırken, biz de bu parçalar ile soğuk havalarda tarz olma tüyolarını vereceğiz.



Pofuduk Şıklık

Pofuduk montların sadece kayak merkezlerinde ya da çok soğuk havalarda giyildiğini mi düşünüyorsunuz? Pofuduk montlar ile şık olmak size imkânsız mı geliyor? Öyleyse şişme montunuzu ve kalın taytınızı oversize bir triko ile kombinleyerek, ayakkabı tercihinizi ise kalın kar botları yerine sivri burun, bağcıklı, şık botlardan yana kullanarak oldukça tarz bir görünüme ulaşabilirsiniz.



Metalik Işıltıdan Yardım Alın

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak bir şeylere ihtiyacınız var ise, sezonun en trend renklerinden birisi olan metalikten ilham alabilirsiniz. Metalik rengin her daim var olan iddiası ve gösterişli tavrı, sizi soğuk kış günlerinde bile cool ve tarz bir kadına dönüştürebilir.



Muhteşem Üçlü

Sezonun en dikkat çekici renk üçlüsü ise karlı havaların vazgeçilmez renklerinden oluşuyor: Siyah, kırmızı ve beyaz. Üstelik bu renkler, yeni sezonda karlı tepelerin kayak kıyafetlerinden çıkarak sokak modasını ele geçirmiş durumda. Sizce de bu üçlü bir araya geldiğinde oldukça ‘cool’ bir şıklığın garantisini vermiyor mu? Bu üçlünün hakkını vermek ise sezonun trendi olan diz üstü çizmelerden geçiyor, bizden söylemesi...

