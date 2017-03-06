Kayra’dan Romantik ve Etkileyici Bir Koleksiyon
Özgün tasarımlarıyla, stil sahibi kadınların vazgeçilmez markası Kayra; çekimlerini İtalya’da masalsı bir atmosferde gerçekleştirdiği İlkbahar-Yaz koleksiyonu ile gönülleri yine fethediyor.
Kayra, 2017 ilkbahar yaz sezonu tanıtım kampanyası için, eşsiz doğası ve çevresindeki görkemli mimari yapılarıyla ünlü Como Gölü’nü tercih etti. Bugüne kadar dünyanın pek çok farklı noktasında çekimler gerçekleştiren marka; seçilen bölgenin ruhunu yansıtan mekanları titizlikle seçiyor.
Özgün siluetler arayanlar için Kayra; kalıpların dışına çıkarak, bilinen stillerin farklı şekillerde uygulanabileceğini gösteriyor. Günlük kullanımına alışık olmadığımız dantel ve işlemeler, artık günün her saati kullanıma uygun, yepyeni bir yüz kazanıyor. Bunun yanı sıra, Kayra, romantik dantelle ilkbaharın pastel renklerini birleştirerek; koleksiyonda hem etkileyici bir doku hem de naif bir görünüm elde etmeyi başarıyor.
İlkbaharın ruhuna uygun rahat kesimler; formsuz seçeneklerin yanı sıra; “ladylike” görünümün olmazsa olmazı volanlar, büzgüler ve fırfırlar koleksiyonda sıkça görülüyor. İşleme ve nakışlar, yalnızca davet parçalarında değil, günlük formlarda da yerini alırken, sezonun devam eden trendlerinden, çizgiler ve desenler; varlığını güçlendirerek koleksiyonda kendine yer buluyor.
Duru bir stil vurgusu yapılan koleksiyonda, kullanışlı parçalar farklı kombinasyonlar oluşturabilmek için ilham veriyor. Tutarlı ve kendi içinde uyumlu bir görünüm elde etmek için, koleksiyondaki renk ve formlar kullanıcılara yol gösteriyor.
Aksesuarda Hareket
Giyim koleksiyonunun yanı sıra; şık bir görünümün tamamlayıcısı aksesuarlar da Kayra’nın yeni sezonunda göze çarpıyor. Özel olarak tasarlanıp hazırlanan ipek eşarp, şal ve çanta seçenekleri; Kayra kadının stilini tamamlıyor. Koleksiyona paralel olarak; aksesuarlar da gündüzden geceye kullanılabilecek nitelikte ve sadelikte hazırlanıyor. Eşarp ve şallarda, çiçek desenleri ve geometrik desenlerin yanı sıra; Kayra’nın sınırla sayıda hazırladığı “hikayeli eşarplar” göz dolduruyor.
Kayra, 2017 ilkbahar yaz sezonu tanıtım kampanyası için, eşsiz doğası ve çevresindeki görkemli mimari yapılarıyla ünlü Como Gölü’nü tercih etti. Bugüne kadar dünyanın pek çok farklı noktasında çekimler gerçekleştiren marka; seçilen bölgenin ruhunu yansıtan mekanları titizlikle seçiyor.
Özgün siluetler arayanlar için Kayra; kalıpların dışına çıkarak, bilinen stillerin farklı şekillerde uygulanabileceğini gösteriyor. Günlük kullanımına alışık olmadığımız dantel ve işlemeler, artık günün her saati kullanıma uygun, yepyeni bir yüz kazanıyor. Bunun yanı sıra, Kayra, romantik dantelle ilkbaharın pastel renklerini birleştirerek; koleksiyonda hem etkileyici bir doku hem de naif bir görünüm elde etmeyi başarıyor.
İlkbaharın ruhuna uygun rahat kesimler; formsuz seçeneklerin yanı sıra; “ladylike” görünümün olmazsa olmazı volanlar, büzgüler ve fırfırlar koleksiyonda sıkça görülüyor. İşleme ve nakışlar, yalnızca davet parçalarında değil, günlük formlarda da yerini alırken, sezonun devam eden trendlerinden, çizgiler ve desenler; varlığını güçlendirerek koleksiyonda kendine yer buluyor.
Duru bir stil vurgusu yapılan koleksiyonda, kullanışlı parçalar farklı kombinasyonlar oluşturabilmek için ilham veriyor. Tutarlı ve kendi içinde uyumlu bir görünüm elde etmek için, koleksiyondaki renk ve formlar kullanıcılara yol gösteriyor.
Aksesuarda Hareket
Giyim koleksiyonunun yanı sıra; şık bir görünümün tamamlayıcısı aksesuarlar da Kayra’nın yeni sezonunda göze çarpıyor. Özel olarak tasarlanıp hazırlanan ipek eşarp, şal ve çanta seçenekleri; Kayra kadının stilini tamamlıyor. Koleksiyona paralel olarak; aksesuarlar da gündüzden geceye kullanılabilecek nitelikte ve sadelikte hazırlanıyor. Eşarp ve şallarda, çiçek desenleri ve geometrik desenlerin yanı sıra; Kayra’nın sınırla sayıda hazırladığı “hikayeli eşarplar” göz dolduruyor.
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